澳網／拍退女雙第11種子 吳芳嫺攜手穗積繪莉晉級32強
我國網球好手吳芳嫺與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），最終在苦戰170分鐘後以6：1、4：6、6：4勝出，挺進到第二輪。
吳芳嫺去年澳網在女雙第二輪止步，今年她則改與曾在2017年打進到澳網女雙4強賽的日本好手穗積繪莉合拍，並在首輪就碰上第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃／帕諾娃。
在首盤賽事中，台日組合也打出絕佳開局，除了首盤第一局讓對手成功保發外，在第3、5、7局全都破發得手，以6：1先下一城，第二盤吳芳嫺／穗積繪莉更是乘勝追擊一度取得4：1領先，不過接下來俄羅斯組合卻展開反擊，兩度破發後反倒以6：4扳平。
決勝盤俄羅斯組合又再度率先破發取得領先，不過吳芳嫺／穗積繪莉也頂住壓力在第4、6局回敬破發後，又在關鍵第10局再度破發得手，在苦戰170分鐘後以6：4勝出，晉級女雙第二輪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言