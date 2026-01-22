快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國網球好手吳芳嫺(右)與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪擊退第11種子的俄羅斯組合。 新華社
我國網球好手吳芳嫺與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），最終在苦戰170分鐘後以6：1、4：6、6：4勝出，挺進到第二輪。

吳芳嫺去年澳網在女雙第二輪止步，今年她則改與曾在2017年打進到澳網女雙4強賽的日本好手穗積繪莉合拍，並在首輪就碰上第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃／帕諾娃。

在首盤賽事中，台日組合也打出絕佳開局，除了首盤第一局讓對手成功保發外，在第3、5、7局全都破發得手，以6：1先下一城，第二盤吳芳嫺／穗積繪莉更是乘勝追擊一度取得4：1領先，不過接下來俄羅斯組合卻展開反擊，兩度破發後反倒以6：4扳平。

決勝盤俄羅斯組合又再度率先破發取得領先，不過吳芳嫺／穗積繪莉也頂住壓力在第4、6局回敬破發後，又在關鍵第10局再度破發得手，在苦戰170分鐘後以6：4勝出，晉級女雙第二輪。

澳網

相關新聞

澳網／輕取對手生涯399勝到手 約克維奇下戰有望寫新里程碑

前世界球王約科維奇（Novak Djokovic）今天在澳網男單第二輪賽事，面對從資格賽闖入的義大利選手馬埃斯特雷利（F...

澳網／拍退女雙第11種子 吳芳嫺攜手穗積繪莉晉級32強

我國網球好手吳芳嫺與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromac...

澳網／拍下第7種子！何承叡台德組合男雙勇闖第二輪

今年澳網唯一男將代表何承叡，今天和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）拍出驚奇，台德組合首輪就遭遇列第7種子的...

澳網／苦戰163分鐘搶十崩盤 詹皓晴／蔣欣玗女雙首輪止步

我國網球女雙好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗，今天在澳網女雙首輪賽事踢到鐵板，面對烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rak...

澳網／阿爾卡拉斯晉澳網第3輪 生涯大滿貫再邁一步

世界排名第一的阿爾卡拉斯今天強勢挺進澳洲網球公開賽第3輪，同樣晉級的還有球后莎芭蓮卡和幾乎無懈可擊的高夫。四大滿貫賽獨缺澳...

澳網／瓦解對手盤末點 謝淑薇女雙直落二開紅盤

2024年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今天展開年度第一場大滿貫旅程，她和去年一起打進決賽的拉脫維亞搭檔奧...

