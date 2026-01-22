澳網／拍退女雙第11種子 吳芳嫺攜手穗積繪莉晉級32強

我國網球好手吳芳嫺與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），最終在苦戰170分鐘後以6：1、4：6、6：4勝出，挺進到第二輪。

吳芳嫺去年澳網在女雙第二輪止步，今年她則改與曾在2017年打進到澳網女雙4強賽的日本好手穗積繪莉合拍，並在首輪就碰上第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃／帕諾娃。

在首盤賽事中，台日組合也打出絕佳開局，除了首盤第一局讓對手成功保發外，在第3、5、7局全都破發得手，以6：1先下一城，第二盤吳芳嫺／穗積繪莉更是乘勝追擊一度取得4：1領先，不過接下來俄羅斯組合卻展開反擊，兩度破發後反倒以6：4扳平。

決勝盤俄羅斯組合又再度率先破發取得領先，不過吳芳嫺／穗積繪莉也頂住壓力在第4、6局回敬破發後，又在關鍵第10局再度破發得手，在苦戰170分鐘後以6：4勝出，晉級女雙第二輪。