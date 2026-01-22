快訊

澳網／163分鐘苦戰決勝搶十崩盤 詹皓晴／蔣欣玗女雙首輪止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國網球女雙好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗，今天在澳網女雙首輪賽事踢到鐵板。 取自詹皓晴粉絲團
我國網球女雙好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗，今天在澳網女雙首輪賽事踢到鐵板，面對烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova），在率先搶下首盤的情況下，最終遭到逆轉，以6：3、5：7、6：7（1：10）敗下陣來。

詹皓晴去年澳網與烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）攜手闖進到女雙16強賽，不過在16強賽首盤率先取得4：0領先後，卻遭到對手逆轉戰局，最終以直落二敗下陣來。

而今年詹皓晴的搭檔雖然換成了大陸女將蔣欣玗，但類似的劇情再度上演，詹皓晴／蔣欣玗在首盤連保帶破取得4：0大幅領先，儘管第6、8局遭到對手回破發，但兩人也在第7、9局還擊對手破發成功，首盤就4度打破對手發球局以6：3率先拿下。

第二盤雙方依舊展開破發大戰，在前3局都沒人能保住發球局，雙方也一路拉鋸到5：5後，由拉斯莫娃／布林柯娃突破僵局，完成該盤第3度破發，並在第12局關鍵保發，以7：5扳平。

決勝盤兩組人馬依舊打得拉鋸，在前12局又各自破發2局後，比賽也進入搶十，沒想到拉斯莫娃／布林柯娃卻一口氣拉開差距，最終以10：1拿下搶十局，並晉級到女雙第二輪，至於詹皓晴／蔣欣玗則在苦戰163分鐘後止步於女雙首輪。

