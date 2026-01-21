聽新聞
澳網／瓦解對手盤末點 謝淑薇女雙直落二開紅盤
2024年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今天展開年度第一場大滿貫旅程，她和去年一起打進決賽的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）通過首輪考驗，以7：5、6：2力退去年溫布頓打進4強的地主、美國聯軍蓋德茨基（Olivia Gadecki）／卡胡琪（Desirae Krawczyk），為台將打響第一炮。
今年女雙共有3組台將，台拉組合名列第3種子排序最高，詹皓晴和中國「金花」蔣欣玗列14種子，吳芳嫺則與日本穗積繪莉攜手；何承叡成男將唯一代表，和德國耶本斯（Hendrik Jebens）繼去年美網繼續攜手，首輪將挑戰大會第7種子。
同樣女雙、混雙出擊的謝淑薇，今天先迎接女雙首輪賽事，第3種子面對美澳組合，第一盤率先破發下取得3：1領先，但第8局遭到回破，第10局還被對手逼出破發點和盤末點，所幸瓦解危機後成功保發，接續第11局更完成突破，進而以7：5先下一城。
第二盤台拉組合更是一下場就破發成功，第7局再度破發，領先已擴大到5：2，雖花費一些力氣仍再第4個賽末點結束比賽，前進女雙第二輪。
