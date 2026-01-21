聽新聞
0:00 / 0:00
澳網／青少女奪冠、兩度打進決賽 官方24日為詹詠然辦退休儀式
我國36歲職業網球女將詹詠然今天宣布退役，結束近20年的職業生涯，澳網也將為台灣指標女將舉辦榮退儀式，預計24日舉行。
詹詠然今天啟程墨爾本，將在網球生涯扮演舉足輕重的澳網和球迷告別。
詹詠然選手生涯不曾在澳網奪冠，但2004年澳網青少年女雙打下冠軍，讓她得以被企業看見，得到生涯第一位贊助商。詹詠然家庭是921大地震受災戶，多年後詹詠然才知道，當時家裡的存款已經幾乎見底，因為有了這座冠軍，才能讓她繼續延續網球路，從青少年轉到職業。
2007年，詹詠然和莊佳容的雙打世界排名剛好差一些無緣會內賽，澳網竟然班給寶島組合外卡，不料兩人竟連贏五場打進決賽，成為第一組打進大滿貫決賽的台灣人，也創下從外卡打進決賽的紀錄；雖沒能延續黑馬旅程，差一勝無緣后冠，詹詠然2015年和中國「金花」鄭潔再度打進澳網女雙決賽，甚至博士班論文也是透過訪問澳網的高層以及親身參賽所蒐集到的資料，花了許多時間才完成。
生涯三個重大事件都和澳網有關，詹詠然也將在墨爾本正式和球迷告別。她小4歲的妹妹詹皓晴仍是現役選手，今年澳網和中國搭檔蔣欣玗名列14種子，預計也將在場見證姊姊的特別時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言