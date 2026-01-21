澳網／青少女奪冠、兩度打進決賽 官方24日為詹詠然辦退休儀式

我國36歲職業網球女將詹詠然今天宣布退役，結束近20年的職業生涯，澳網也將為台灣指標女將舉辦榮退儀式，預計24日舉行。

詹詠然今天啟程墨爾本，將在網球生涯扮演舉足輕重的澳網和球迷告別。

詹詠然選手生涯不曾在澳網奪冠，但2004年澳網青少年女雙打下冠軍，讓她得以被企業看見，得到生涯第一位贊助商。詹詠然家庭是921大地震受災戶，多年後詹詠然才知道，當時家裡的存款已經幾乎見底，因為有了這座冠軍，才能讓她繼續延續網球路，從青少年轉到職業。

2007年，詹詠然和莊佳容的雙打世界排名剛好差一些無緣會內賽，澳網竟然班給寶島組合外卡，不料兩人竟連贏五場打進決賽，成為第一組打進大滿貫決賽的台灣人，也創下從外卡打進決賽的紀錄；雖沒能延續黑馬旅程，差一勝無緣后冠，詹詠然2015年和中國「金花」鄭潔再度打進澳網女雙決賽，甚至博士班論文也是透過訪問澳網的高層以及親身參賽所蒐集到的資料，花了許多時間才完成。