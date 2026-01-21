澳網／華麗出場驚艷全場 大坂直美透露靈感竟是「水母」

世界排名17的日本名將大坂直美，再度將賽場化身時尚伸展台，昨天中央球場壓軸出賽的她，撐著白色造型傘、頭戴有大型蝴蝶結的白色紳士帽，面容在長面紗下若影若現，華麗出場瞬間成為澳網第三日話題；宛如女伶的大坂直美也通過三盤考驗，在2小時又22分鐘大戰以6：3、3：6、6：4擊退克羅埃西亞女將魯日奇（Antonia Ruzic），讓球迷有機會再看到精心設計的特別進場。

賽後記者會上的一大話題自然是進場造型，大坂直美透露造型靈感並非來自流行文化，這套由她和香港設計師Robert Wun打造的服裝是以水母當原型，蝴蝶配件是致敬2021年大坂直美奪冠的輝煌戰績，當年第三輪的賽事，有一隻蝴蝶翩然落在日本前球后身上。

「老實說，一切都進行得很順利。」大坂直美表示，當抵達墨爾本時都不知道會是什麼模樣，但發現造型充滿水的元素，行走時褲管的擺動就像海浪和波浪，「我覺得非常美，是很神奇的巧合。」

她也承認，華麗的進場需要精心策劃，有無名英雄的幕後團隊幫助才能讓這場宛如時尚秀的表演成行，「這絕對經過幾個月的籌備，你當然要有所準備，也要看設計是否可行，能否運作，看看能否行走。」她透露，最可怕的事情是不知道特別造型的白洋傘是否能通過球員通道，儘管最後有碰到一些地方，成果仍讓人滿意。

將大滿貫化身個人舞台，大坂直美不諱言自己熱愛時尚，「這讓我每天醒來都充滿興奮感，期待走上賽場，這讓整個準備過程都變得更快樂。」