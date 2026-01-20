快訊

美股早盤／VIX恐慌指數衝高！四大指數重摔 美光逆勢漲

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美無止境關稅不可接受

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

澳網／大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 首輪旗開得勝

中央社／ 墨爾本20日綜合外電報導

日本好手大坂直美今天以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座，並在女單首輪擊敗對手，晉級次輪賽事。

大坂直美進入澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）進行夜間比賽時，以色彩繽紛的造型登場，她手持白色陽傘、戴著白色寬邊紗帽，身穿海洋主題上衣，引起觀眾席一陣驚呼。

她彷彿將球場當作時裝伸展台，優雅地向觀眾揮手致意，隨後她收起陽傘，將帽子與面紗整齊放到一旁。在賽前儀式時，她下半身仍穿著部分百褶裙裝。

在比賽開打後，大坂直美改穿常規網球裝，最終以6比3、3比6、6比4擊敗克羅埃西亞女將魯日奇（Antonia Ruzic），晉級澳網女單第二輪。

大坂直美現年28歲，曾登上世界球后，坐擁4座大滿貫金盃，包括2座澳網及2座美網后冠，近年來飽受傷勢及心理健康問題所苦，在場內外則以時尚風格聞名。

去年法網期間，大坂直美穿上櫻花主題的服裝，引起媒體注意，並在醫療暫停時修剪她的櫻花主題指甲。2024年美網期間，她甚至以亮眼的綠色蝴蝶結造型現身球場。

「時尚雜誌」（Vogue）報導，大坂直美今天這套服裝的靈感，源自她陪2歲女兒謝伊（Shai）讀書的溫馨時刻。

大坂直美表示：「書裡有一張水母的圖片，當我拿給她看時，她顯得非常興奮。」

澳網

延伸閱讀

澳網／男單衛冕冠軍辛納遇對手傷退 輕鬆挺進第2輪

澳網／第一個孩子將誕生 挪威一哥路德待命退賽回家陪產

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 烏克蘭女將榮耀獻給前線老爸

澳網／老將不死！38歲約克維奇直落三迎接百勝

相關新聞

澳網／第一個孩子將誕生 挪威一哥路德待命退賽回家陪產

參加澳洲網球公開賽的挪威好手路德儘管志在第4度闖進大滿貫賽決賽，但如果即將臨盆的妻子來電通知，他隨時準備好退賽飛奔回家陪...

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 烏克蘭女將榮耀獻給前線老爸

烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯（Madi...

澳網／老將不死！38歲約克維奇直落三迎接百勝

握有澳網10冠的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic），今天和是世界排名71的西班牙馬丁尼茲（Pedro...

澳網／第一輪就抽筋 第七種子黯然傷退

澳網今天進行第二日賽程，男單名列第7種子的加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），打完三盤決定退...

澳網／球王艾卡拉茲直落三闖澳網次輪 力拚生涯大滿貫

西班牙籍的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天出戰澳洲網球公開賽第一輪賽事，他以直落三擊敗澳洲選手華爾頓...

澳網／大威廉絲45歲征戰澳網女單寫歷史 首輪惜敗年輕對手

美國女網名將大威廉絲（Venus Williams）今天在澳網首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。