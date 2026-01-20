澳網／第一個孩子將誕生 挪威一哥路德待命退賽回家陪產

參加澳洲網球公開賽的挪威好手路德儘管志在第4度闖進大滿貫賽決賽，但如果即將臨盆的妻子來電通知，他隨時準備好退賽飛奔回家陪產。

法新社報導，現年27歲的大會第12種子路德（Casper Ruud）已經晉級澳網次輪，不過他坦言沒把全般注意力擺在球場上。

由於妻子加里加妮（Maria Galligani）隨時可能生下他們的第一個孩子，路德已經做好放下一切回家陪產的準備。他說：「除了比賽的時候，我的手機鈴聲24小時開著，以防萬一。」

曾經兩度闖進法國網球公開賽決賽、一次美國網球公開賽決賽的路德說：「我得先感謝瑪莉亞（加里加妮的名字）讓我離家參賽。我知道她正在家裡休息，準備生產…如果她開始分娩，我明天可能就不在這裡了。」

他說：「事情就是這樣…人生不是只有網球，只要可以，我會盡可能留在這裡、只要瑪莉亞情況允許。」

世界排名曾經高居第2的路德第2輪將對上西班牙選手穆納爾（Jaume Munar）。