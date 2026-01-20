澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 烏克蘭女將榮耀獻給前線老爸

烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯（Madison Keys），但她表示，能讓身為軍人的父親驕傲，遠比結果重要。

世界排名92的奧利尼科娃在拉佛球場（Rod LaverArena）一開始打得虎虎生風，讓基斯吃盡苦頭，可惜第2盤後繼無力，在這場她職業生涯最重要的比賽，以6比7、1比6落敗。

儘管吞下敗仗，這名25歲選手仍對自己的表現感到自豪。她臉上貼著暫時性刺青，賽後面帶笑容地為球迷簽名。

她在首次亮相大滿貫賽事後表示：「對我來說，這是職業生涯最棒的經歷。」

「這是我直到生命盡頭都會銘記的事。」

奧利尼科娃首盤搶七一度以6比4領先，眼看就要爆出大冷門；她過去曾代表克羅埃西亞出賽。

奧利尼科娃的父母雖是政治難民，但她的心始終繫於烏克蘭，如今也自豪能代表烏克蘭出賽。與其他烏克蘭職業球員不同，儘管俄羅斯攻擊的威脅如影隨形，奧利尼科娃至今仍在國內訓練。

就在飛來澳洲前不久，這名基輔出生的選手差點受到攻擊波及。

她說：「我家附近發生爆炸，一架無人機擊中了馬路對面的房子。爆炸的震動讓我的公寓整個都在晃動。」

奧利尼科娃的父親目前正在烏克蘭軍中服役，她時時刻刻惦記著父親。

父親過去常陪她四處參賽，她形容父親是「從小到大在各方面給我最大支持的人」。

她說：「我知道，他一直夢想看到我在這座球場比賽。我會盡一切努力讓他更加驕傲。我已經為他圓夢了。」