快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 烏克蘭女將榮耀獻給前線老爸

中央社／ 墨爾本20日綜合外電報導
烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯。 路透
烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯。 路透

烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯（Madison Keys），但她表示，能讓身為軍人的父親驕傲，遠比結果重要。

世界排名92的奧利尼科娃在拉佛球場（Rod LaverArena）一開始打得虎虎生風，讓基斯吃盡苦頭，可惜第2盤後繼無力，在這場她職業生涯最重要的比賽，以6比7、1比6落敗。

儘管吞下敗仗，這名25歲選手仍對自己的表現感到自豪。她臉上貼著暫時性刺青，賽後面帶笑容地為球迷簽名。

她在首次亮相大滿貫賽事後表示：「對我來說，這是職業生涯最棒的經歷。」

「這是我直到生命盡頭都會銘記的事。」

奧利尼科娃首盤搶七一度以6比4領先，眼看就要爆出大冷門；她過去曾代表克羅埃西亞出賽。

奧利尼科娃的父母雖是政治難民，但她的心始終繫於烏克蘭，如今也自豪能代表烏克蘭出賽。與其他烏克蘭職業球員不同，儘管俄羅斯攻擊的威脅如影隨形，奧利尼科娃至今仍在國內訓練。

就在飛來澳洲前不久，這名基輔出生的選手差點受到攻擊波及。

她說：「我家附近發生爆炸，一架無人機擊中了馬路對面的房子。爆炸的震動讓我的公寓整個都在晃動。」

奧利尼科娃的父親目前正在烏克蘭軍中服役，她時時刻刻惦記著父親。

父親過去常陪她四處參賽，她形容父親是「從小到大在各方面給我最大支持的人」。

她說：「我知道，他一直夢想看到我在這座球場比賽。我會盡一切努力讓他更加驕傲。我已經為他圓夢了。」

澳網

延伸閱讀

澳網／老將不死！38歲約克維奇直落三迎接百勝

澳網／第一輪就抽筋 第七種子黯然傷退

澳網／球王艾卡拉茲直落三闖澳網次輪 力拚生涯大滿貫

澳網／大威廉絲45歲征戰澳網女單寫歷史 首輪惜敗年輕對手

相關新聞

澳網／第一個孩子將誕生 挪威一哥路德待命退賽回家陪產

參加澳洲網球公開賽的挪威好手路德儘管志在第4度闖進大滿貫賽決賽，但如果即將臨盆的妻子來電通知，他隨時準備好退賽飛奔回家陪...

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 烏克蘭女將榮耀獻給前線老爸

烏克蘭選手奧利尼科娃（Oleksandra Oliynykova）今天在澳洲網球公開賽女單賽事不敵衛冕冠軍基斯（Madi...

澳網／老將不死！38歲約克維奇直落三迎接百勝

握有澳網10冠的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic），今天和是世界排名71的西班牙馬丁尼茲（Pedro...

澳網／第一輪就抽筋 第七種子黯然傷退

澳網今天進行第二日賽程，男單名列第7種子的加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime），打完三盤決定退...

澳網／球王艾卡拉茲直落三闖澳網次輪 力拚生涯大滿貫

西班牙籍的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天出戰澳洲網球公開賽第一輪賽事，他以直落三擊敗澳洲選手華爾頓...

澳網／大威廉絲45歲征戰澳網女單寫歷史 首輪惜敗年輕對手

美國女網名將大威廉絲（Venus Williams）今天在澳網首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。