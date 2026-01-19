聽新聞
澳網／老將不死！38歲約克維奇直落三迎接百勝
握有澳網10冠的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic），今天和是世界排名71的西班牙馬丁尼茲（Pedro Martinez）交手打出近乎完美的表現，以6：3、6：2、6：2奪勝不說，全場發出14記「愛司」，一發贏球率高達9成3，最後也是用「再見愛司」結束比賽，迎接生涯第100場澳網勝利。
38歲的小約今天迎接澳網百勝，只差2場就能追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的賽史最多勝紀錄，今年要將最多勝紀錄納入麾下也有很大機會。澳網也是小約第三座勝場破百的大滿貫，法網他握有101場勝利，溫布頓102勝，美網目前95勝是唯一沒破百的賽事。
今天賽後接受場中訪問，小約嘴甜說，澳網一直是自己最喜歡的賽事，上了場就是全力以赴。大會還放出過往他和「西班牙蠻牛」納達爾的經典決賽畫面，小約經過馬拉松大戰奪勝後激動推掉上衣，畫面一出讓中央球場觀眾發出熱烈歡呼。
40歲的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）已宣告今年是「最後一舞」，澳網持外卡出賽的的他也在今天迎接首輪賽事，面對塞爾維亞對手捷雷（Laslo Djere），2014年冠軍得主在讓出首盤下連趕三盤，以5：7、6：3、6：4、7：6（7：4）逆轉勝，挺進第二輪。
