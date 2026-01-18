聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／球王艾卡拉茲直落三闖澳網次輪 力拚生涯大滿貫

中央社／ 墨爾本18日綜合外電報導
西班牙籍的世界球王艾卡拉茲。 新華社
西班牙籍的世界球王艾卡拉茲。 新華社

西班牙籍的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天出戰澳洲網球公開賽第一輪賽事，他以直落三擊敗澳洲選手華爾頓（Adam Walton），持續向「生涯大滿貫」目標邁進。

艾卡拉茲在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、7比6（7/2）、6比2直落三取勝，期間擊出8記愛司球（ace）和38記致勝球（winner），他將於澳網第2輪對上德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）。

艾卡拉茲今天也出現36次非受迫性失誤，多於華爾頓的25次。

他賽後受訪說道：「這是一場精彩比賽…整體而言，我滿意自己今天的表現。」

艾卡拉茲迄今已奪下6座大滿貫賽男單金盃，但澳網硬地球場仍是他職業生涯有待克服的難題。

現年22歲的艾卡拉茲過去4度參加澳網，都沒能晉級到4強戰。

如果艾卡拉茲能在澳網封王，將成為締造「生涯大滿貫」的最年輕男子選手，超越西班牙退役傳奇球星納達爾（Rafael Nadal），他是年僅24歲時就奪下四大滿貫賽的男單冠軍。

澳網

延伸閱讀

澳網／大威廉絲45歲征戰澳網女單寫歷史 首輪惜敗年輕對手

澳網／球后莎芭蓮卡直落二淘汰法國小將 挺進女單次輪

澳網／澤瑞夫逆轉擊敗加拿大小將 晉級男單次輪

澳網／球王、球后首日接棒登場 「小蠻牛」挑戰全滿貫紀錄

相關新聞

澳網／球王、球后首日接棒登場 「小蠻牛」挑戰全滿貫紀錄

年度第一場大滿貫澳網今天點燃戰火，首日賽程白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和西班牙球王「小...

澳網／球王艾卡拉茲直落三闖澳網次輪 力拚生涯大滿貫

西班牙籍的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天出戰澳洲網球公開賽第一輪賽事，他以直落三擊敗澳洲選手華爾頓...

澳網／大威廉絲45歲征戰澳網女單寫歷史 首輪惜敗年輕對手

美國女網名將大威廉絲（Venus Williams）今天在澳網首輪寫下歷史，以45歲之齡成為澳網歷來最年長女單選手，可惜...

澳網／球后莎芭蓮卡直落二淘汰法國小將 挺進女單次輪

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單首輪一開始就頻頻失誤，但她很快振作找回狀態，最終以6比4、6比1直...

澳網／澤瑞夫逆轉擊敗加拿大小將 晉級男單次輪

德國好手澤瑞夫今天在澳洲網球公開賽男子單打第一輪迎戰加拿大小將狄亞洛，他克服丟失首盤的困境，最終以6比7（1/7）、6...

澳網／首日場地通行票停售 球迷苦等好失望

澳洲網球公開賽今天舉行首輪第一天比賽，日間場地通行票卻在短時間內就宣布停售，讓頂著高溫排著長長隊伍的球迷好生失望，對主辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。