澳網／球后莎芭蓮卡直落二淘汰法國小將 挺進女單次輪

來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單首輪一開始就頻頻失誤，但她很快振作找回狀態，最終以6比4、6比1直落二擊倒法國小將拉喬娜，晉級澳網次輪。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）正力拼4年內的第3座澳網女單冠軍，她面對年僅20歲的外卡選手拉喬娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah），竟於首盤出現多達13次非受迫性失誤。

現年27歲的莎芭蓮卡賽後表示：「我開賽打得不理想，但她表現很好，這是艱辛的開局。」

雖然開賽失誤連連，她最終還是突破拉喬娜的防線而拿下首盤，並在第2盤輕鬆取勝。

擁有4座大滿貫單打金盃的莎芭蓮卡說道：「我相當高興能找回自己狀態。」

莎芭蓮卡曾於去年澳網打進決賽，卻敗給美國女將基斯（Madison Keys），無緣締造澳網三連霸。

她闖進本屆澳網女單次輪賽事後，對手是中國球員白卓璇。