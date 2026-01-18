澳網／澤瑞夫逆轉擊敗加拿大小將 晉級男單次輪
德國好手澤瑞夫今天在澳洲網球公開賽男子單打第一輪迎戰加拿大小將狄亞洛，他克服丟失首盤的困境，最終以6比7（1/7）、6比1、6比4、6比2逆轉勝，挺進澳網次輪。
法新社報導，世界排名第3的澤瑞夫（Alexander Zverev）連10年闖進澳網第2輪，他期盼能打破世界排名第2的義大利好手辛納（Jannik Sinner）和西班牙籍世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）輪流奪冠局面。
過去兩年的8座大滿貫金盃，全數都由辛納與艾卡拉茲包辦。
澤瑞夫曾於去年澳網打進決賽，卻遭到辛納直落三擊敗，迄今生涯首座大滿貫金盃仍未開張。
現年28歲的澤瑞夫夫今天贏得比賽後，仍不忘稱讚24歲的年輕對手狄亞洛（Gabriel Diallo），「他是一位傑出球員，相當年輕、具有天賦且強大」。
澤瑞夫於2025年賽季飽受傷勢困擾，僅在德國慕尼黑拿下BMW公開賽冠軍。
他在本屆澳網男單次輪的對手，會是澳洲選手波佩林（Alexei Popyrin）或法國球員穆勒（Alexandre Muller）。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言