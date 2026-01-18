澳網／首日場地通行票停售 球迷苦等好失望
澳洲網球公開賽今天舉行首輪第一天比賽，日間場地通行票卻在短時間內就宣布停售，讓頂著高溫排著長長隊伍的球迷好生失望，對主辦單位怨聲載道。
路透社報導，有鑒於雪梨邦代海灘（Bondi Beach）上個月發生槍擊案，在墨爾本舉行的澳網安檢明顯升級；比賽開打不過1小時，還有數百名頂著高溫的球迷聚集在場外，主辦單位旋即因購票民眾太過踴躍，而宣布暫停販售價格較親民的「場地通行票」（Ground Pass）。
場地通行票成人日間場次售價65澳元（約新台幣1400元），大致上可自由進出各次要球場，是澳網極受歡迎的入門選項。
澳網主席提列（Craig Tiley）上午證實，目前僅剩較昂貴的主球場門票可供購買；但許多球迷並不知情，仍排在場外等候多時。
來自荷蘭的遊客梅恩（Josh Main）表示，全家此行原盼能一睹大滿貫賽事，沒想到卻頗為失望。
他告訴路透社：「我們去找門票，發現排了好長的隊，心想我們方向對嗎？他們告訴我們票都賣完了，無法進場。他們倒是說拉佛球場（Rod Laver Arena）還有票，但我們今天不打算坐在那裡，票價又很貴…我記得他們說要300澳元（約新台幣6400元）左右。」
當地球迷同樣感到失落。墨爾本居民艾爾頓．游（Elton Yu，音譯）表示，他沒想過會買不到場地通行票，「買不到場地通行票大出我意料之外，我每年都會買的」。
提列表示，這次售票暫停僅限這個週日的日間場次，另有夜間場地通行票可買。
他告訴媒體：「我們必須暫停售票，因為我們希望現場每個人都能盡興。」他表示，下午5時過後的夜間場地通行票還有，售價49澳元（約新台幣1050元），可現場購票。
賽事主辦單位澳洲網球協會（Tennis Australia）未對路透社的詢問作出回應。
