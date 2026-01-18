快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／球王、球后首日接棒登場 「小蠻牛」挑戰全滿貫紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯(右)和辛納分別列在前兩種子。 路透社
阿爾卡拉斯(右)和辛納分別列在前兩種子。 路透社

年度第一場大滿貫澳網今天點燃戰火，首日賽程白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將在中央球場接連登場，45歲的大威廉絲（Venus Williams）也將在今天迎接首輪賽事。

阿爾卡拉斯已經握有美網、溫布頓和法網金盃，只差澳網就能集滿「全滿貫」，今年以頭號種子身分挑戰金盃，有機會以22歲的年紀挑戰前輩納達爾（Rafael Nadal）的最年輕全滿貫紀錄。

「我對金盃非常渴望，期待在這裡打下非常好的成績。」已握有6座大滿貫的阿爾卡拉斯表示，已經盡可能為澳網做好準備，很興奮迎接賽事的展開。今天他將在中央球場壓軸登場，約台灣時間下午5點半碰世界排名79的地主沃爾頓（Adam Walton）。

世界球后莎芭蓮卡。 路透社
世界球后莎芭蓮卡。 路透社

墨爾本當地時間的中央球場晚場賽程由莎芭蓮卡擔綱，去年她打進決賽，但挑戰3連霸的最後一步敗給美國女將凱絲（Madison Keys）。今年球后將和持外卡的法國女將拉喬娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah）進行首輪交鋒，剛在布里斯本女網賽連霸成功的莎芭蓮卡表示，開季有很好的起步，過去在澳網也打出不少好比賽，期待今年的新旅程。

2021年後首度回到墨爾本參賽的大威，將和塞爾維亞世界排名68的達妮洛維琪（Olga Danilovic）交手，目前世界排名576的大威形容，墨爾本市世界上最棒的比賽地點，「我喜歡挑戰，所以我樂於接受挑戰。」

大威廉絲。 路透社
大威廉絲。 路透社

澳網

延伸閱讀

網球／將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 大威：已做好挑戰準備

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

澳網／阿爾卡拉斯渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

相關新聞

澳網／球王、球后首日接棒登場 「小蠻牛」挑戰全滿貫紀錄

年度第一場大滿貫澳網今天點燃戰火，首日賽程白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和西班牙球王「小...

網球／將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 大威：已做好挑戰準備

擁有7座大滿貫賽冠軍頭銜的美國女子網球名將大威廉絲（VenusWilliams）明天將以45歲之齡成為澳洲網球公開賽歷來...

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

塞爾維亞名將喬科維奇今天說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心，認為只要狀態到位，仍能...

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。