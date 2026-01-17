快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

網球／將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 大威：已做好挑戰準備

中央社／ 墨爾本17日綜合外電報導
美國女子網球名將大威廉絲。圖／路透社
美國女子網球名將大威廉絲。圖／路透社

擁有7座大滿貫賽冠軍頭銜的美國女子網球名將大威廉絲（VenusWilliams）明天將以45歲之齡成為澳洲網球公開賽歷來最年長參賽女選手，她今天表示已做好迎接挑戰準備。

法新社報導，大威5年來首度重返澳網，她表示感激有機會來證明自己仍具競爭力。曾登上世界球后的大威目前世界排名第576，她在獲得外卡後，明天女單首輪將迎戰世界排名第68的塞爾維亞選手達尼洛薇琪（Olga Danilovic）。

大威近幾年僅零星參賽，她在本屆澳網前參加的2個熱身賽都在首輪落敗。她曾在2017年和2003年闖進澳網女單決賽。

大威表示：「我超級、超級感謝澳洲網球協會（Tennis Australia）給我這個機會，也感謝有機會能在球迷面前比賽。我在熱身賽、在（墨爾本）市區走動或其他時候都收到很多支持。我希望比賽時打出最佳狀態。」

已退役的日本女網選手伊達公子曾在2015年以44歲之齡止步澳網女單首輪。當大威被媒體記者問到，對於自己這次參賽年齡超越伊達有何想法，她表示：「我在媒體報導前沒想過這件事，但我替自己開心，就去拚戰吧。」

澳網

延伸閱讀

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

澳網／阿爾卡拉斯渴望奪冠 成就「生涯大滿貫」最年輕男選手

澳洲禁令上路滿月 社群媒體停用470萬青少年帳號

相關新聞

澳網／球王、球后首日接棒登場 「小蠻牛」挑戰全滿貫紀錄

年度第一場大滿貫澳網今天點燃戰火，首日賽程白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和西班牙球王「小...

網球／將以45歲之齡迎戰澳網女單首輪 大威：已做好挑戰準備

擁有7座大滿貫賽冠軍頭銜的美國女子網球名將大威廉絲（VenusWilliams）明天將以45歲之齡成為澳洲網球公開賽歷來...

澳網／挑戰第11冠力拚25座大滿貫 約克維奇看好自己

塞爾維亞名將喬科維奇今天說，儘管「雙腿有點力不從心」，但他仍對自己在澳洲網球公開賽爭取佳績有信心，認為只要狀態到位，仍能...

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。