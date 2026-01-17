快訊

澳網／謝淑薇、O妹首輪遭遇美澳組合 何承叡強碰義大利種子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科續戰澳網女雙。 法新社
謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科續戰澳網女雙。 法新社

即將在明天正式點燃戰火的澳洲網球公開賽，今天也公布雙打籤表，今年我國共有4組雙打組合將在會內賽分頭進擊，其中謝淑薇與拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）將在女雙首輪遭遇美澳組合柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／加德基（Olivia Gadecki）。

謝淑薇去年澳網女雙與奧斯塔朋科攜手挺進到決賽，最終不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend），謝淑薇也無緣完成個人澳網2連霸，不過兩人今年不僅開季首站就在布里斯本攜手摘冠，這次澳網也以第三種子身分再度瞄準冠軍；而今天籤表出爐後，謝淑薇／奧斯塔朋科也確定將在首輪遭遇美澳組合柯拉芙琪珂／加德基。

至於我國另外兩組女雙人馬，吳芳嫺與日本穗積繪莉將在首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（ Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova），名列第14種子的詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗則將在首輪碰上烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）。

而我國唯一參賽的男子選手何承叡，則將與德國搭擋耶本斯（Hendrik Jebens）繼續攜手出擊，在男雙首輪遭遇強敵義大利組合博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），其中博萊利曾在2015年拿下澳網男雙冠軍，瓦瓦索里則手握3座大滿貫混雙冠軍。

澳網

