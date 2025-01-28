網球／盼為約克維奇豎立雕像 澳網總監：他明年會回來

儘管今年澳網在男單四強賽因傷退賽讓約克維奇（Novak Djokovic）的墨爾本之旅帶著複雜的情緒結束，不過澳網總監泰利（Craig Tiley）在今天表示，將會為約克維奇豎立雕像向他致敬，並強調明年肯定會再看到約克維奇重返墨爾本。

約克維奇今年挑戰澳網第11冠與生涯百勝，最終卻在四強賽因腿傷退賽，勝場數也停留在99勝，而在四強退賽時約克維奇更遭到場邊球迷噓聲對待，讓他氣得在個人社群上發布核磁共振檢查照片，回應那些不斷批評他的人。

儘管今年墨爾本之旅無法劃下完美句點，但約克維奇在四強退賽後也直言，只要明年能保持健康，比賽規劃也沒有出現變動，他沒有理由不再一次參加澳網。

今天澳網總監泰利也宣布，希望在墨爾本公園內打造約克維奇的雕像，向他在澳網的成就致敬，「我希望在整個園區內都充滿偉大偉球員的雕像，每年我們都會豎立一座與這個區域或是網球有關的雕像，這將為來到這座球場的網球迷提供更多東西。」

儘管約克維奇與澳洲球迷間的關係可能來到前所有未有的冰點，但泰利也強調明年將可以期待約克維奇再度造訪墨爾本，並為他的退賽緩頰，「有很多人說約克維奇不會再回來，但我說他一定會回來。在四強賽那天早上他做了很好的暖身，他的團隊也相信他能夠上場，畢竟我還沒有遇過像約克維奇這樣在賽前能做這麼多準備且如此專注的球員，他肯定已經拚盡全力。」