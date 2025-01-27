【專家之眼】謝淑薇差點衛冕澳網

澳網第二周，台灣球迷最關心的，就是謝淑薇能否衛冕女雙冠軍，尤其今年球季開打後，謝換了新搭檔，拉脫維亞的好手奧斯塔朋科，兩人被澳網官網封為「本屆五大最讓人興奮的雙打組合」，她們在比賽當中，會擦出什麼樣的火花，非常令人期待。

奧屬於暴力型選手，代表作是2017年的法網女單冠軍。看她轟球很痛快，幾乎每一拍都使勁往最深的角落掄過去，又快又重，讓對手難以招架。像前球后斯威雅蒂就從來沒贏過她，對戰四次，全敗在她手下。

謝會找她搭檔，也是因為看中了她的重砲特質，可以互補。謝以前合作奪冠的搭檔，包括彭帥、斯特里科娃及王欣瑜，都屬於這型。

然而，奧的失誤率高，又容易情緒化，被戲稱為變數大的「骰子型」選手。很多人擔心，萬一奧骰到1，而謝又斷線，那就慘不忍睹了。

這種情形確實出現過。像準決賽對上第二種子，第一盤開始兩人發球局接連被破，以為會慘輸，之後卻奇妙地連破帶保慢慢追上來，還化解對方盤末點，拿下第一盤，把士氣打上來。兩人默契越來越好，一強一巧的搭配，經常出現有趣的精彩好球，猶如國外記者形容的「魔杖與重錘」，產生了奧所形容的微妙「化學變化」。

謝在接受國內媒體採訪時，被問到落後時的心情，她說完全沒有管分數，就是專注地一分一分地打。如此強大的心理素質，應該發揮了穩定軍心的作用吧！隊友失誤，她從沒責怪，反而不斷加油打氣。兩人比賽時，經常看到奧眉開眼笑，而且笑得合不攏嘴，也許是覺得和謝一起打球很暢快，加上謝的幽默感，更讓她心情愉悅吧？

可惜這樣的談笑用兵，在決賽對上第一種子時就看不到了。或許是奧太想拿冠軍，導致失誤飆高，尤其第三盤第八局，謝的發球30比0，奧兩次網前本來可以十拿九穩的截擊，卻全部出界，成了輸球的致命關鍵，很多網友都扼腕不已，希望奧好好練網前截擊，以後再把勝利討回來。

其實，球迷也不必太難過。謝是頭一次連續兩年打入澳網決賽，也算締造佳績了。之所以看不太習慣，是因為她幾乎每次進入大滿貫決賽都奪冠，之前只有一次「端盤子」，就是2020年的澳網，與老搭檔斯特里科娃以2比6、1比6慘敗。這次能從戰力極強的第一種子搶下第二盤，只以些微比分落敗，可見往後要報仇還是很有希望的。