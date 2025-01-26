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澳網／3闖大滿貫決賽都「銀恨」 澤瑞夫落淚辛納暖心安慰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

同樣是3闖大滿貫決賽舞台，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天完成澳網連霸，同時成為史上第5位連贏下3座硬地大滿貫的球員；隔網較勁的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）卻成失意一方，3度叩關決賽都「飲恨」，今天賽後忍不住落下男兒淚，讓辛納頒獎典禮前都上前安慰，出現兩人頭靠頭的暖心畫面。

辛納今天打出完美表現，以6：3、7：6（7：4）、6：3迎接勝利不說，全場沒被逼出任何破發點，在2小時又42分鐘大戰中迎接生涯第3座金盃；落敗的澤瑞夫難掩失落，不但落下遺憾淚水，站上頒獎台時更久久無法言語。

澤瑞夫整理情緒後先恭賀辛納，「你更值得冠軍，你是世界上最好球員之一，打得太好了，恭喜你，你和團隊們值得這座冠軍，你主宰了這次比賽，實至名歸。」他也感謝自家團隊，尤其一起走過2022年法網4強賽韌帶撕裂大傷，「我想謝謝我的團隊，我們盡了一切努力，但還不夠好。我還是很感謝團隊這幾年的幫忙，讓我來到世界第2，如果沒有他們，我不會在這裡。」

首度打進澳網決賽的澤瑞夫也讚澳網是世上最棒的比賽，感謝所有人員，儘管只有一位球員能舉起最後的冠軍獎盃，「我會繼續努力，明年再來。」

澤瑞夫 澳網 辛納

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