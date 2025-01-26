澳網／「世界球王」辛納完美表現 直落3退德名將完成連霸

澳網壓軸上演的男單決賽今天由前2種子交鋒，尋求澳網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）打出完美表現，以以6：3、7：6（7：4）、6：3力壓德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯3闖大滿貫都登頂，且是完成連3場硬地大滿貫封王紀錄。

The Champion 🏆🥇

Jannik Sinner 🦊🇮🇹 pic.twitter.com/48Gfp5Q11M — Roaa (@RoaaIbrahim_) 2025年1月26日

去年奪下澳網和美網冠軍的辛納，今年再以頭號種子身份打進澳網決賽，首盤憑藉第8局的破發成功就以6：3先下一城；第二盤雙方互保發球局到「搶7」，辛納又出現擦網過的幸運球，讓他在4：4時連拿3分，取得盤數「聽牌」優勢。

決勝盤辛納第6局再度突破，最終在第一個「冠軍點」就兌現勝利，靠網前穿越致勝球收下最後一分，全場沒被逼出任何破發點下以6：3迎接生涯第3座大滿貫金盃。

A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev 🥰#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW — Eurosport (@eurosport) 2025年1月26日

兩名好手都是生涯第3度在大滿貫決賽亮相，23歲的辛納寫下百分百勝率，27歲的澤瑞夫卻是悲情一方，和2020年美網及去年法網一樣和金盃擦身而過。

完成硬地大滿貫21連勝的辛納，也以23歲年紀成為32年來最年輕的澳網雙冠得主，3座大滿貫在手也成義大利第一人。