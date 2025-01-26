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澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國網球「一姊」謝淑薇挑戰澳網女雙連霸只差最後一步，讓她直言「不太開心」。 美聯社
我國網球「一姊」謝淑薇挑戰澳網女雙連霸只差最後一步，讓她直言「不太開心」。 美聯社

我國網球「一姊」謝淑薇，挑戰澳網女雙連霸只差最後一步，今天她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）差點死裡逃生，可惜第二盤雖在3：5落後下將戰局延長到決勝盤，可惜在2小時又27分鐘激戰以2：6、7：6（7：4）、3：6敗給頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend），讓謝淑薇直言「不太開心」，希望下次能拿到更大的獎盃。

今天是2025年澳網最終日賽程，台灣時間12點率先登場的女雙決賽就上演3盤激戰，列第3種子的台拉組合逆轉失利，頒獎典禮上成為率先上台領取獎盤的組合。大會一開始還頒錯獎盤，將冠軍組合教練的榮耀拿給兩位女將，奧斯塔朋科先發現「案情不單純」，反應後和謝淑薇才拿到屬於自己的正確亞軍獎盤。

頒獎典禮出現拿錯獎盤的小插曲。圖截自影片
頒獎典禮出現拿錯獎盤的小插曲。圖截自影片

率先致詞的謝淑薇幽默向新科冠軍說：「我不是很開心手上的獎盤比你們小一點，希望下次可以拿到比較大的。」她接續感謝球迷熱情瘋狂的支持，也感謝奧斯塔朋科答應一起合作，「可惜我們沒能贏下比較大的獎盃，讓我們期待下一次。」

奧斯塔朋科是謝淑薇去年澳網決賽對手，今年兩人攜手合作，澳網前在阿得雷德女網賽雖首戰就出局，轉戰墨爾本仍連勝5場晉級最終決賽，儘管今天錯過最後金盃，奧斯塔朋科仍感謝經驗豐富的「百搭天后」，「謝謝淑薇和我搭檔，這是我們第二次一起打比賽，希望後面有更好的成績。」

女雙決賽的4人合影留念。 路透社
女雙決賽的4人合影留念。 路透社

澳網

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