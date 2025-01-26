澳網／逆轉頭號種子差一步！謝淑薇衛冕失利「銀恨」錯過第8冠

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年女雙更換搭檔仍闖最終決賽，今天和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend）更上演3盤大戰，可惜逆轉差一步，以2：6、7：6（7：4）、3：6屈居亞軍，和連霸差了最後一勝。

謝淑薇去年和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）高捧女雙金盃，今年改搭世界排名第8的奧斯塔朋科組成第3種子，前3戰都以直落二過關，8強賽苦戰3盤出線，前天4強賽同樣3盤力退第2種子、去年年終賽奪冠的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），離女雙2連霸及個人第8座大滿貫女雙金盃只差最後一步。

目前女雙「球后」絲妮柯娃是澳網女雙2022年和23年冠軍得主，生涯已握有9座大滿貫，包括去年溫布頓和湯森登頂；名列頭號種子的捷美組合直到4強才掉了第一盤，逆轉搶下決賽門票後今天一下場就逼出奧斯塔朋科4個破發點，台拉組合雖連續瓦解危機、驚險保住發球局，但第3局謝淑薇發球就遭破發，奧斯塔朋科第2個發球局也失守，頭號種子連保帶破連下5局，只花38分鐘就以6：2先下一城。

頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃／湯森贏得女雙冠軍。 法新社

第二盤謝淑薇第一個發球局又遭破，儘管第6局回破成功，第7局謝淑薇的發球局又遭破發，下一局雖逼出絲妮柯娃1個破發點也沒把握住，不過第10局湯森的賽末發球局台拉組合完成關鍵回破，先將戰局延長到「搶7」，在4破對手發球分下以7：4延長戰線。

決勝盤絲妮柯娃一發進球率下降，單局發出3次雙發失誤，讓第3種子率先破發成功，可惜奧斯塔朋科接續的發球局也沒能保住，第8局謝淑薇發球局又在連拿2分下連失4球遭到破發、局數陷入3：5落後；絲妮柯娃接續的賽末發球局，頭號種子又取得40：0絕對領先，儘管第一個冠軍點絲妮柯娃出現雙發失誤，仍在第2個機會以6：3拿下，成為2小時又27分鐘大戰勝家，迎接合作的第2座大滿貫金盃。

今年澳網雙打冠軍可共享81萬澳幣（約台幣1675萬元）獎金，亞軍組合獲得44萬澳幣（約台幣910萬元）。