快訊

驚心動魄...故宮南院處長國道驚魂！曝事故瞬間「如電影場景」

場面令人鼻酸...小年夜前夕喪父 林葉亭悲痛哭喊「爸爸可以回家了」

電動車起火不到幾秒鐘爆炸 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

澳網／逆轉頭號種子差一步！謝淑薇衛冕失利「銀恨」錯過第8冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科無緣完成澳網連霸。 美聯社
謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科無緣完成澳網連霸。 美聯社

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年女雙更換搭檔仍闖最終決賽，今天和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend）更上演3盤大戰，可惜逆轉差一步，以2：6、7：6（7：4）、3：6屈居亞軍，和連霸差了最後一勝。

謝淑薇去年和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）高捧女雙金盃，今年改搭世界排名第8的奧斯塔朋科組成第3種子，前3戰都以直落二過關，8強賽苦戰3盤出線，前天4強賽同樣3盤力退第2種子、去年年終賽奪冠的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），離女雙2連霸及個人第8座大滿貫女雙金盃只差最後一步。

目前女雙「球后」絲妮柯娃是澳網女雙2022年和23年冠軍得主，生涯已握有9座大滿貫，包括去年溫布頓和湯森登頂；名列頭號種子的捷美組合直到4強才掉了第一盤，逆轉搶下決賽門票後今天一下場就逼出奧斯塔朋科4個破發點，台拉組合雖連續瓦解危機、驚險保住發球局，但第3局謝淑薇發球就遭破發，奧斯塔朋科第2個發球局也失守，頭號種子連保帶破連下5局，只花38分鐘就以6：2先下一城。

頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃／湯森贏得女雙冠軍。 法新社
頭號種子捷克、美國聯軍絲妮柯娃／湯森贏得女雙冠軍。 法新社

第二盤謝淑薇第一個發球局又遭破，儘管第6局回破成功，第7局謝淑薇的發球局又遭破發，下一局雖逼出絲妮柯娃1個破發點也沒把握住，不過第10局湯森的賽末發球局台拉組合完成關鍵回破，先將戰局延長到「搶7」，在4破對手發球分下以7：4延長戰線。

決勝盤絲妮柯娃一發進球率下降，單局發出3次雙發失誤，讓第3種子率先破發成功，可惜奧斯塔朋科接續的發球局也沒能保住，第8局謝淑薇發球局又在連拿2分下連失4球遭到破發、局數陷入3：5落後；絲妮柯娃接續的賽末發球局，頭號種子又取得40：0絕對領先，儘管第一個冠軍點絲妮柯娃出現雙發失誤，仍在第2個機會以6：3拿下，成為2小時又27分鐘大戰勝家，迎接合作的第2座大滿貫金盃。

今年澳網雙打冠軍可共享81萬澳幣（約台幣1675萬元）獎金，亞軍組合獲得44萬澳幣（約台幣910萬元）。

澳網

延伸閱讀

澳網／46站大滿貫終奪首冠史上第3漫長 凱絲淚謝團隊為她注入信念

澳網／勵志！連續拍落世界前2種子 凱絲29歲首捧大滿貫金盃

澳網／昔日敵人變超罩隊友！搭檔讚謝淑薇「世界最強網前好手」

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇女雙決賽放眼衛冕

相關新聞

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

我國網球「一姊」謝淑薇，挑戰澳網女雙連霸只差最後一步，今天她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）...

澳網／逆轉頭號種子差一步！謝淑薇衛冕失利「銀恨」錯過第8冠

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年女雙更換搭檔仍闖最終決賽，今天和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena...

澳網／46站大滿貫終奪首冠史上第3漫長 凱絲淚謝團隊為她注入信念

即將滿30歲的美國名將凱絲（Madison Keys），今天在澳洲網球公開賽捧起女單冠軍金盃，生涯經歷46次大滿貫賽事終...

澳網／三連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話團隊：都你們的錯

世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，輸球瞬間怒砸球拍、毛巾掩面哭泣，甚...

澳網／謝淑薇明女雙爭冠 約克維奇腿傷男單四強退賽

我國網球一姐謝淑薇昨天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在澳網女雙四強賽登場，面對第二種子的加拿大布洛夫絲基／紐西蘭羅莉芙，在開賽...

澳網／直落三拍退謝爾頓 球王辛納將與澤瑞夫爭冠

在約克維奇（Novak Djokovic）退賽，澤瑞夫（Alex Zverev）率先搶下首張男單決賽門票後，另一張門票在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。