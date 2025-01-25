澳網／三連霸夢碎摔爛球拍 莎芭蓮卡傲嬌喊話團隊：都你們的錯

世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）無緣在澳洲網球公開賽完成三連霸偉業，輸球瞬間怒砸球拍、毛巾掩面哭泣，甚至一度離開球場，她在賽後記者會上還原自己的情緒，坦言：「當然會有失望，因為我是那麼接近完成一件瘋狂的事。」

Tears of Relief and Tears of Pain.



The MASSIVE contrast of emotions from Madison Keys in tears of celebration her first Grand Slam title.



And the MASSIVE contrast of anger and pain from Aryna Sabalenka in not winning a 3rd straight #AusOpen title.



Wow! #AO2025 pic.twitter.com/Rf1iAJLs6D — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) 2025年1月25日

莎芭蓮卡今天在女單決賽歷經三盤大戰，最終以3：6、6：2、5：7不敵美國選手凱絲（Madison Keys），在連拿兩座澳網冠軍後，今年只能領回盤子。

凱絲贏球瞬間，莎芭蓮卡的反應激動，包括摔爛自己的球拍，社群網站上也頓時湧現部分批評聲浪，她在短暫離開球場後回到場上領取亞軍銀盤，大方恭賀凱絲，也幽默調侃自己的團隊，傲嬌說：「和以往一樣，都是你們的錯，下個禮拜不想再看到你們了，真的很討厭你們。」

逗得現場大笑後，莎芭蓮卡也趕緊正色回應：「沒啦！謝謝你們為我所做的一切，我認為我們已經盡了全力，但凱絲的表現真的太棒了，我在這場比賽已無能為力，但下次再碰到，我會帶來更棒的網球。最後還是要說，我愛我的團隊，雖然我們輸了，但我還是愛你們。」

她在賽後記者會上被問到輸球當下的情緒反應，對此坦言當下的情緒相當沮喪，因為自己距離勝利就差了一點點，「我需要丟掉那些負面情緒，才能進行接下來的亞軍演說，而非在台上失態。」