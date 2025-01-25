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澳網／46站大滿貫終奪首冠史上第3漫長 凱絲淚謝團隊為她注入信念

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
即將滿30歲的美國名將凱絲（Madison Keys），今天在澳洲網球公開賽捧起女單冠軍金盃，生涯經歷46次大滿貫賽事終於解鎖首冠。圖／美聯社
即將滿30歲的美國名將凱絲（Madison Keys），今天在澳洲網球公開賽捧起女單冠軍金盃，生涯經歷46次大滿貫賽事終於解鎖首冠。圖／美聯社

即將滿30歲的美國名將凱絲（Madison Keys），今天在澳洲網球公開賽捧起女單冠軍金盃，生涯經歷46次大滿貫賽事終於解鎖首冠，征戰歷程為史上第3長，這一路走來讓她賽後百感交集，淚眼感謝包含老公在內的團隊，她感性說：「連我都不相信自己時，他們依然相信著我。」

凱絲2011年以16歲之齡在美國網球公開賽首度於大滿貫賽事亮相，但13年過去，大滿貫最佳成績僅在2017年美網打進決賽最終落敗。今天過後，不需再以「2017年美網亞軍」稱呼凱絲，而是「2025年澳網冠軍」。

凱絲歷經三盤賽事，以6：3、2：6、7：5拍落世界第一的白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），賽後領取冠軍金盃，止不住的感動。她說：「我等待這座獎盃是如此地久，我過去打進過一次決賽，但結果不如我意，我不知道自己是否還有機會回到這個位置，再次挑戰爭冠。」

凱絲感激自己的團隊，始終相信她一路走來的每一步，在自己都產生懷疑時，他們堅定相信著她，「尤其是去年經歷了滿大的傷勢，我不知道自己是否還能辦到，現在卻能在這裡抱起這座獎盃。」

凱絲一時找不到自己的先生，轉過麥克風詢問「他在哪？」對手莎芭蓮卡為她指引方向，成為意外插曲。凱絲笑說，拿到這座冠軍，自己現在還有點恍惚，想感謝每位幫助她繼續相信自己的人們，「推動著我完成這個夢想。」

凱絲歷經46站大滿貫賽事後抱起首冠，歷程為公開年代史上第3長，排在她前面的人只有2015年美網冠軍皮內塔（Flavia Pennetta）49場、2013年溫布頓冠軍巴托莉（Marion Bartoli）47場。

澳網 美網 莎芭蓮卡

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