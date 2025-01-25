澳網／謝淑薇明女雙爭冠 約克維奇腿傷男單四強退賽

我國網球一姐謝淑薇昨天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在澳網女雙四強賽登場，面對第二種子的加拿大布洛夫絲基／紐西蘭羅莉芙，在開賽一度落後的情況下，最終以七比六（七比三）、三比六、六比三勝出，謝淑薇距離女雙二連霸也僅差最後一步。

去年還在澳網決賽舞台交手的謝淑薇與奧斯塔朋科，今年組成最強力的搭檔出擊，但昨天四強賽面對前美網冠軍組合，卻在首盤開打後一度陷入○比三落後，不過謝淑薇／奧斯塔朋科展現極佳韌性，在第十局三度化解對手盤末點並破發，還在搶七局勝出收下第一盤。

儘管第二盤對手以六比三扳平戰局，但決勝盤謝淑薇／奧斯塔朋科調整後開盤就打出三比○攻勢，最終也以六比三搶下澳網決賽門票，兩人連續兩年都闖進到女雙決賽。

與謝淑薇從去年的決賽對手，到明天將攜手與第一種子捷克絲妮柯娃／美國湯森爭冠，奧斯塔朋科說：「淑薇是這世界上最好的網前好手，而我的擊球很有力量，這可以讓她更輕鬆一點，我認為我們有很好的化學反應。」聽到隊友的稱讚後也讓一旁的謝淑薇笑開懷，並強調已經為決賽做好準備。

至於今年將挑戰澳網男單第十一冠與百勝的前世界球王約克維奇，昨天則在四強賽首盤被澤瑞夫率先拿下後，因為腿傷決定退賽，生涯澳網勝場停留在九十九勝，還在離場時遭到球迷噓聲對待，讓首度闖進澳網決賽的澤瑞夫也在賽後出面為他緩頰。

約克維奇賽後強調，就算自己贏下首盤，但腿部撕裂傷的狀況仍有可能迫使他退賽，被問到明年是否會再度來到墨爾本時，他表示，儘管一切充滿不確定性，但只要他能保持健康、動力，沒有理由不再來到這個舞台。