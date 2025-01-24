澳網／直落三拍退謝爾頓 球王辛納將與澤瑞夫爭冠

在約克維奇（Novak Djokovic）退賽，澤瑞夫（Alex Zverev）率先搶下首張男單決賽門票後，另一張門票在晚間則是由世界球王辛納（Jannik Sinner）與美國年輕好手謝爾頓（Ben Shelton）爭奪，最終辛納以7：6（7：2）、6：2、6：2直落三勝出，連續兩年闖進到澳網男單決賽。

辛納去年在澳網捧起生涯首座大滿貫冠軍，之後更是登上世界球王寶座，還拿下美網冠軍，不過之後因為禁藥風波遭到質疑，但今年澳網依舊被看好衛冕，尤其在被視為競爭者的（Daniil Medvedev）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇等人相繼出局與退賽後，辛納的奪冠機率也愈來愈大。

在今天的4強賽面對22歲、生涯首度打進澳網4強賽的謝爾頓，辛納在首局就陷入苦戰，開賽後就被謝爾頓破發，一度以0：2落後，儘管辛納在第4局回破發，但第11局謝爾頓再度破發得手後，在第12局還一度取得2個賽末點，但辛納不僅扛著壓力一一化解，還在成功破發後，於搶七局以7：2拿下第一盤。

在首盤辛苦勝出後，接下來兩盤辛納也找回本屆賽事的好狀態，第二盤開盤就連拿4局，並以6：2再下一城，反觀謝爾頓在第一盤該贏未贏後，接下來兩盤失誤卻出現劇增的狀況，第三盤更是在2：1領先時被辛納一口氣連拿5局，辛納也以6：2勝出，連續兩年挺進到澳網決賽，距離二連霸只差一勝。

對於今天表現倒吃甘蔗，辛納賽後表示，每場比賽的第一盤總是最難打的，尤其今天謝爾頓的發球表現相當好，不過在幸運拿下第一盤後，他也慢慢找回狀態，「真的很開心能再度闖進到決賽。」