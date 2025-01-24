澳網／昔日敵人變超罩隊友！搭檔讚謝淑薇「世界最強網前好手」

澳網女雙賽事來到尾聲，台灣「網球一姐」謝淑薇與去年決賽對手、拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）首次搭擋就順利闖入決賽。對此兩人在受訪時盛讚對方實力，同時也表示這次目標就是放在奪冠。

去年澳網女雙決賽由謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）以6：1、7：5擊敗擊敗烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧絲塔朋科。今年謝淑薇改與奧絲塔朋科搭檔再闖決賽，不過這次兩人站在網子同一邊，「我們以前是隔著網子的對手，但現在攜手打球，我就覺得淑薇是全世界最強的網前好手之一。」奧絲塔朋科盛讚道，小薇也在一旁笑著比出「YA」的手勢，可見兩人默契、感情相當不錯。

這次兩人的目標相當明確，謝淑薇尋求衛冕；奧絲塔朋科則是去年失利後，要在今年一雪前恥，力拼首座大滿貫女雙冠軍。而兩人決賽對手為頭號種子捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），比賽勢必相當激烈。不過小薇也毫無畏懼，信心喊話「已經準備好下一場比賽了！」