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澳網／約克維奇傷退 澤瑞夫要觀眾別噓：他不會輕易退賽

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
澤瑞夫賽後呼籲球迷別噓約克維奇，他知道這位傳奇名將是不會輕易退賽的。 美聯社
澤瑞夫賽後呼籲球迷別噓約克維奇，他知道這位傳奇名將是不會輕易退賽的。 美聯社

塞爾維亞名將約克維奇今天在澳洲網球公開賽男單4強賽失首盤後因傷退賽，在現場觀眾掌聲和噓聲交雜中離開球場，德國對手澤瑞夫場邊受訪時，劈頭就呼籲觀眾勿噓。

綜合路透社和法新社報導，澤瑞夫（Alexander　Zverev）接下來將迎戰義大利好手辛納（JannikSinner）或美國新星謝爾頓（Ben Shelton），力拚生涯首座大滿貫賽冠軍。辛納和謝爾頓今天稍後將爭奪決賽門票。

約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比7（5/7）失首盤後傷退，無緣在本屆澳網尋求生涯第25座大滿貫賽金盃紀錄。他的左腿再次有厚厚的繃帶包紮。

約克維奇賽前身體狀況就引發疑慮，他在上一場8強賽與西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的4盤大戰中曾喊傷停，今天賽前也擔心自己的狀態。

澤瑞夫在場邊受訪時說：「我想說的第一件事是，拜託大家在球員受傷下場時不要噓他。」

他說：「我知道每個人都買了票，希望看到5盤大戰。」

澤瑞夫提到約克維奇曾在腹部和腿筋受傷的情況下贏得澳網，若非不得已不會退賽，「因此請表現出（對他的）一些尊重」。

澳網

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