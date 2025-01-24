快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／約克維奇丟首盤後傷退被噓 澤瑞夫生涯首闖男單決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約克維奇(中)丟掉首盤後因為左腿傷勢決定退賽，無緣爭冠。 路透
約克維奇(中)丟掉首盤後因為左腿傷勢決定退賽，無緣爭冠。 路透

澳網男單四強賽今天在登場，首場比賽就由問鼎第11座澳網冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）出戰世界排名第2名的澤瑞夫（Alex Zverev），不過在首盤比賽打完澤瑞夫以7：6（7：5）先下一城後，最終約克維奇也因為左腿傷勢決定退賽，無緣爭冠。

澳網男單四賽今天將上演兩場激戰，其中首場比賽就由約克維奇出戰，其中約克維奇本屆賽事展現不錯的狀態，包括在日前的8強賽逆轉擊敗前球王阿爾卡拉斯，生涯第50度晉級到大滿貫四強賽。

不過今天約克維奇碰上世界排名第2名的澤瑞夫卻是打得相當辛苦，在首盤就多次面臨對手破發，儘管最終都在驚濤駭浪中驚險保住發球局，將比賽帶入搶七局，但在搶七局以5：7敗下陣來後，約克維奇也因為左腿傷勢決定退賽，由澤瑞夫搶下生涯首張澳網男單決賽門票，而約克維奇在離場時也高舉雙手相場邊球迷致謝，沒想到卻遭到球迷以噓聲和掌聲參半作為回應。

約克維奇因傷退賽，奉送澤瑞夫挺進決賽。 路透
約克維奇因傷退賽，奉送澤瑞夫挺進決賽。 路透

澳網

延伸閱讀

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網／澤瑞夫死裡逃生 闖4強等小約、小蠻牛焦點對戰

相關新聞

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇女雙決賽放眼衛冕

澳網女雙4強賽今天登場，我國女雙好手謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）面對第二種子的加拿...

澳網／約克維奇丟首盤後傷退被噓 澤瑞夫生涯首闖男單決賽

澳網男單四強賽今天在登場，首場比賽就由問鼎第11座澳網冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）出戰世界排名第2名的...

澳網／凱絲爆冷擊敗斯威雅蒂 相隔7年再闖大滿貫決賽

澳洲網球公開賽女單四強賽在今天登場，在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，前世界球...

澳網／拍退閨蜜芭多薩跨季20連勝 莎芭蓮卡3連霸差1勝

澳洲網球公開賽今天進行女單四強賽，首場比賽就由尋求三連霸的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰西班牙芭...

澳網／挨轟「沒運動家精神」 詹皓晴搭檔喊冤：我被威脅

台灣女網好手詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克，今天指責法國選手茉蘭登諾維琪在澳網女雙16強賽事對她做出「非常直接的威脅」。

澳網／僅花108分鐘拍退地主希望 辛納距男單衛冕差2勝

去年在澳網奪下生涯首座大滿貫冠軍的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳網男單8強賽遭遇地主希望德米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。