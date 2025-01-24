澳網／約克維奇丟首盤後傷退被噓 澤瑞夫生涯首闖男單決賽

澳網男單四強賽今天在登場，首場比賽就由問鼎第11座澳網冠軍的約克維奇（Novak Djokovic）出戰世界排名第2名的澤瑞夫（Alex Zverev），不過在首盤比賽打完澤瑞夫以7：6（7：5）先下一城後，最終約克維奇也因為左腿傷勢決定退賽，無緣爭冠。

澳網男單四賽今天將上演兩場激戰，其中首場比賽就由約克維奇出戰，其中約克維奇本屆賽事展現不錯的狀態，包括在日前的8強賽逆轉擊敗前球王阿爾卡拉斯，生涯第50度晉級到大滿貫四強賽。

不過今天約克維奇碰上世界排名第2名的澤瑞夫卻是打得相當辛苦，在首盤就多次面臨對手破發，儘管最終都在驚濤駭浪中驚險保住發球局，將比賽帶入搶七局，但在搶七局以5：7敗下陣來後，約克維奇也因為左腿傷勢決定退賽，由澤瑞夫搶下生涯首張澳網男單決賽門票，而約克維奇在離場時也高舉雙手相場邊球迷致謝，沒想到卻遭到球迷以噓聲和掌聲參半作為回應。