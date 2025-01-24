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澳網／混雙決賽地主內戰寫歷史 加德基皮爾斯奪冠

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
澳洲選手加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）在澳洲內戰中勝出，拿下澳網混雙金盃。 路透
澳洲選手加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）在澳洲內戰中勝出，拿下澳網混雙金盃。 路透

澳洲選手加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）今天擊敗同胞比瑞爾（Kimberly Birrell）和史密斯（John-PatrickSmith），贏得澳洲網球公開賽混雙冠軍。

這是網球進入開放年代（Open Era）以來首見澳網混合雙打決賽上演「地主內戰」，爭冠的球員均是澳洲人。

綜合法新社和路透社報導，加德基和皮爾斯失首盤後急起直追，終場3比6、6比4、10比6擊敗比瑞爾和史密斯，成為開放年代第4對贏得澳網混雙冠軍的澳洲組合。

這是加德基生涯首座大滿貫賽冠軍，皮爾斯則是第3座。皮爾斯曾在2017年贏得澳網男子雙打冠軍，並在2022年美國公開賽混雙封王。這位36歲雙打好手也在去年巴黎奧運贏得男雙金牌。

加德基賽後致詞時讚揚對手表現出色，「能出戰全是澳洲人的決賽真是太好了」，她也非常感謝皮爾斯與她搭檔，「讓我乘勢而上」。

史密斯2019年打進澳網混雙決賽，當時也是拿下亞軍。他原本希望今天自己36歲生日能有金盃錦上添花。

比瑞爾請觀眾為他唱生日快樂歌，並說「很抱歉，我們沒能在你生日這天達成目標，希望（唱歌）能彌補一點遺憾」。

澳網

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