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澳網／凱絲爆冷擊敗斯威雅蒂 相隔7年再闖大滿貫決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國女將凱絲擊敗前球后，挺進澳網女單決賽。 法新社
美國女將凱絲擊敗前球后，挺進澳網女單決賽。 法新社

澳洲網球公開賽女單四強賽在今天登場，在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）則是在與美國名將凱絲（Madison Keys）的對決中，以7：5、1：6、6：7（8：10）遭逆轉吞敗，由凱絲取得與莎芭蓮卡爭冠門票。

生涯還不曾在澳網打進到決賽的斯威雅蒂，今年展現絕佳狀態，在前5輪賽一盤未失，且還連續三輪有賞給對手貝果的演出，在前5輪幾乎是未遭遇太多抵抗。

不過今天4強賽面對世界排名第14名、生涯第4度打進到澳網4強賽的美國名將凱絲，斯威雅蒂卻陷入苦戰，在首盤賽事中雙方就展開激烈的破發大戰，前4局沒有人能守住發球局，最終斯威雅蒂在首盤就4度破發下，以7：5先下一城。

但第二盤賽況卻風雲變色，凱絲在該盤前25分中包辦了19分，連保帶破取得5：0領先，打得率先搶下首盤的斯威雅蒂節奏大亂，儘管斯威雅蒂在第6局成功破發，但第7局發球局再度遭到凱絲攻破，並以6：1扳平戰局。

決勝盤雙方則是變成激烈保發大戰，雙方在前9局共出現8個破發點，卻沒有人能夠順利拿下，其中包括第9局斯威雅蒂就取得4次破發機會但都遭到凱絲化解，雙方在前10局打完也戰成5：5平手。

關鍵第11局斯威雅蒂總算找到突破點，在凱絲的發球局開局就連拿3分逼出破發點，儘管前2個破發點再度遭到化解，但這次斯威雅蒂未再讓機會溜走，在第3個賽末點成功破發，以6：5取得聽牌優勢。

第12局斯威雅蒂一度取得賽末點，但不僅遭到凱絲化解，還出現關鍵雙發失誤，讓凱絲回敬破發，追到6：6平手，比賽也進入到「搶十局」，開局雖然凱絲一度落後，但在7：8時她先是打出愛司球追平，又迫使斯威雅蒂回擊掛網，由凱絲取得賽末點，最終斯威雅蒂又出現回擊出界，凱絲在苦戰2小時35分鐘後以7：6（10：8）逆轉勝出，生涯首闖澳網女單決賽，也是繼2017年美網後再度闖進到大滿貫決賽。

澳網

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