澳網／凱絲爆冷擊敗斯威雅蒂 相隔7年再闖大滿貫決賽

澳洲網球公開賽女單四強賽在今天登場,在世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)率先搶下首張決賽門票後,前世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)則是在與美國名將凱絲(Madison Keys)的對決中,以7:5、1:6、6:7(8:10)遭逆轉吞敗,由凱絲取得與莎芭蓮卡爭冠門票。

生涯還不曾在澳網打進到決賽的斯威雅蒂,今年展現絕佳狀態,在前5輪賽一盤未失,且還連續三輪有賞給對手貝果的演出,在前5輪幾乎是未遭遇太多抵抗。

不過今天4強賽面對世界排名第14名、生涯第4度打進到澳網4強賽的美國名將凱絲,斯威雅蒂卻陷入苦戰,在首盤賽事中雙方就展開激烈的破發大戰,前4局沒有人能守住發球局,最終斯威雅蒂在首盤就4度破發下,以7:5先下一城。

🔓 She's done it! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday's final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ