澳網／拍退閨蜜芭多薩跨季20連勝 莎芭蓮卡3連霸差1勝

澳洲網球公開賽今天進行女單四強賽，首場比賽就由尋求三連霸的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰西班牙芭多薩（Paula Badosa），最終莎芭蓮卡僅花88分鐘就以6：4、6：2直落二擊敗閨蜜芭多薩，連三年挺進到澳網女單決賽，距離三連后僅差最後1勝。

過去兩年在澳網完成二連霸的莎芭蓮卡，今年帶著絕佳狀態重返墨爾本公園，並且直到8強賽才丟掉本屆賽事的首盤，最終仍是拉出一波跨季19連勝，朝著三連霸目標邁進。

而今天的四強賽莎芭蓮卡則是對上世界排名第12名的閨蜜芭多薩，雙方生涯前7度交手由莎芭蓮卡取得5勝2敗對戰優勢，也是兩人繼去年法網32強賽後再度在大滿貫賽碰頭。

今天兩人在首盤前段就展開拉鋸戰，開賽前5局雙方共3度打破對手發球局，其中包括第5局莎芭蓮卡一共逼出4個破發點後才成功拿下，並取得3：2領先，首盤最終她也以6：4率先拿下。

第二盤莎芭蓮卡乘勝追擊，在第1局芭多薩率先保發後，接下來莎芭蓮卡連拿5局，包括兩度破發得手，取得5：1聽牌優勢，儘管芭多薩在第7局成功保發，但莎芭蓮卡仍是在第8局連拿4分，以6：2拿下勝利，拿下在澳網的20連勝。

對於拍退閨蜜晉級到決賽，莎芭蓮卡賽後直言兩人都拿出百分之百的力量對決，很高興最終能夠從中勝出，並強調這場比賽結果將不會影響到兩人情誼，甚至只要芭多薩願意，她可以買任何東西送給她。