澳網／拍退閨蜜芭多薩跨季20連勝 莎芭蓮卡3連霸差1勝

澳洲網球公開賽今天進行女單四強賽,首場比賽就由尋求三連霸的世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)出戰西班牙芭多薩(Paula Badosa),最終莎芭蓮卡僅花88分鐘就以6:4、6:2直落二擊敗閨蜜芭多薩,連三年挺進到澳網女單決賽,距離三連后僅差最後1勝。

過去兩年在澳網完成二連霸的莎芭蓮卡,今年帶著絕佳狀態重返墨爾本公園,並且直到8強賽才丟掉本屆賽事的首盤,最終仍是拉出一波跨季19連勝,朝著三連霸目標邁進。

Ready to go for three in a row!@SabalenkaA will seek a hat-trick of #AusOpen titles on Saturday.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/QWIddW6Rje