澳網／挨轟「沒運動家精神」 詹皓晴搭檔喊冤：我被威脅

台灣女網好手詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克,今天指責法國選手茉蘭登諾維琪在澳網女雙16強賽事對她做出「非常直接的威脅」。

法新社報導,琪切諾克(Lyudmyla Kichenok)和詹皓晴20日直落二落敗後,克奇諾因為拒絕與茉蘭登諾維琪(Kristina Mladenovic)握手遭到批評。

琪切諾克離開球場前,有和茉蘭登諾維琪的搭檔、中國選手張帥握手。

茉蘭登諾維琪賽後表示,對手沒有運動家精神。

「他們在我發球時有點沒有運動家精神,我真的很生氣。」

琪切諾克今天在社群媒體發表聲明回擊。

她在社群媒體上寫道:「我想澄清我在澳網第3輪對陣茉蘭登諾維琪時的狀況。」

「被公開指責缺乏運動家精神,我有話要說。」

「比賽時,我無意間用網球擊中了對手,遭到對手非常直接的威脅。」

「我多次道歉,得到的回應是『你下次給我小心點』。」

「我認為,不適合在比賽結束時,對使用口頭威脅的人做出握手這種尊重的舉動。就這樣。」

🇺🇦Lyudmyla Kichenok explained why she chose not to shake hands with 🇫🇷Kristina Mladenovic after their doubles match at the Australian Open pic.twitter.com/trLbovAIJI