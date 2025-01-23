澳網／挨轟「沒運動家精神」 詹皓晴搭檔喊冤：我被威脅
台灣女網好手詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克，今天指責法國選手茉蘭登諾維琪在澳網女雙16強賽事對她做出「非常直接的威脅」。
法新社報導，琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）和詹皓晴20日直落二落敗後，克奇諾因為拒絕與茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）握手遭到批評。
琪切諾克離開球場前，有和茉蘭登諾維琪的搭檔、中國選手張帥握手。
J'avais loupé ça dis donc 😱😱— WTAntho (@WTAntho) January 22, 2025
Lyudmyla Kichenok🇺🇦 qui refuse de serrer la main de Kristina Mladenovic🇫🇷 pic.twitter.com/XOTKLoPP4C
茉蘭登諾維琪賽後表示，對手沒有運動家精神。
「他們在我發球時有點沒有運動家精神，我真的很生氣。」
琪切諾克今天在社群媒體發表聲明回擊。
她在社群媒體上寫道：「我想澄清我在澳網第3輪對陣茉蘭登諾維琪時的狀況。」
「被公開指責缺乏運動家精神，我有話要說。」
「比賽時，我無意間用網球擊中了對手，遭到對手非常直接的威脅。」
「我多次道歉，得到的回應是『你下次給我小心點』。」
「我認為，不適合在比賽結束時，對使用口頭威脅的人做出握手這種尊重的舉動。就這樣。」
🇺🇦Lyudmyla Kichenok explained why she chose not to shake hands with 🇫🇷Kristina Mladenovic after their doubles match at the Australian Open pic.twitter.com/trLbovAIJI— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 22, 2025
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