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澳網／挨轟「沒運動家精神」 詹皓晴搭檔喊冤：我被威脅

中央社／ 墨爾本23日綜合外電報導
詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克(右)。劉雪貞(詹媽)提供
詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克(右)。劉雪貞(詹媽)提供

台灣女網好手詹皓晴本屆在澳洲公開賽的雙打搭檔、烏克蘭選手琪切諾克，今天指責法國選手茉蘭登諾維琪在澳網女雙16強賽事對她做出「非常直接的威脅」。

法新社報導，琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）和詹皓晴20日直落二落敗後，克奇諾因為拒絕與茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）握手遭到批評。

琪切諾克離開球場前，有和茉蘭登諾維琪的搭檔、中國選手張帥握手。

茉蘭登諾維琪賽後表示，對手沒有運動家精神。

「他們在我發球時有點沒有運動家精神，我真的很生氣。」

琪切諾克今天在社群媒體發表聲明回擊。

她在社群媒體上寫道：「我想澄清我在澳網第3輪對陣茉蘭登諾維琪時的狀況。」

「被公開指責缺乏運動家精神，我有話要說。」

「比賽時，我無意間用網球擊中了對手，遭到對手非常直接的威脅。」

「我多次道歉，得到的回應是『你下次給我小心點』。」

「我認為，不適合在比賽結束時，對使用口頭威脅的人做出握手這種尊重的舉動。就這樣。」

澳網

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