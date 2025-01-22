澳網／僅花108分鐘拍退地主希望 辛納距男單衛冕差2勝

去年在澳網奪下生涯首座大滿貫冠軍的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳網男單8強賽遭遇地主希望德米納爾（Alex de Minaur），在整場比賽未被破發的情況下，僅花108分鐘就以6：3、6：2、6：1直落三勝出，連續兩年挺進到澳網四強賽，並將對上美國好手謝爾頓（Ben Shelton）。

辛納今年挑戰衛冕展現絕佳狀態，在前四輪賽事中僅失掉2盤，包括16強賽面對丹麥對手魯內（Holger Rune）在對決3小時13分鐘後以3：1勝出，而今天辛納則是碰上生涯首度打進到澳網八強賽的地主希望德米納爾，也是雙方生涯第10度碰頭，過去9度對決德米納爾還不曾在辛納手中拿下過勝利。

而兩人今天再度交手賽況也呈現一面倒的局勢，首盤第4局辛納就率先破發，且在該盤沒有讓德米納爾取得任何破發點，以6：3先下一城後，辛納接下來兩盤更是氣勢如虹，在第二盤兩度破發，第三盤不僅三度破發，還有兩個發球局未失一分就拿下，最終在一發贏球率百分之84，二發贏球率百分之81的壓倒性表現下，僅花1小時48分鐘就勝出。

在辛納搶下最後一張四強門票後，今年澳網男單四強對戰組合也出爐，將由約克維奇出戰澤瑞夫，辛納則將對上世界排名第20名的謝爾頓，上演新生代的對決，兩人過去5度交手由辛納取得4勝1敗優勢，其中包括去年溫網16強賽，辛納以直落三擊敗謝爾頓勝出。