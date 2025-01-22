澳網／謝爾頓拍退義大利非種子 生涯首闖澳網男單四強

澳網男單四強昨天由約克維奇（Novak Djokovic）和澤瑞夫（Alexander Zverev）率先搶下前兩個席次後，今天另外兩場八強賽接續登場，首場由世界排名第20名的美國好手謝爾頓（Ben Shelton）出戰非種子的義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego），雙方歷經近4小時苦戰後，謝爾頓以6：4、7：5、4：6、7：6（7：4）勝出，生涯首度闖進澳網4強賽。

年僅22歲的謝爾頓，曾在2023年打進到澳網八強賽，不敵美國同胞好手保羅（Tommy Paul）無緣四強；保羅今年在八強賽不敵澤瑞夫後，謝爾頓對上生涯首度打進到大滿貫8強的索內戈，也是雙方繼前年法網首輪後，再度在大滿貫舞台對決。

兩人今天進行生涯第3度交手，謝爾頓在前兩盤三度打破索內戈發球局，以6：4、7：5取得聽牌優勢，不過索內戈在第三盤表現回穩，不僅在底線找回牽制力，積極的網前進攻帶給謝爾頓相當大威脅，最終以6：4追回一盤。

第四盤雙方雙方依舊激烈拉鋸，前12局都保住發球局，比賽進入搶七局，年輕氣盛的謝爾頓展現極佳韌性，有一次飛撲到場外救球的精彩演出，並在取得首個賽末點後，靠著索內戈回擊未過網，以7：6（7：4）拿下勝利，生涯首度挺進澳網四強賽，也是繼前年美網後，再度站上大滿貫準決賽舞台。

賽後謝爾頓先誇讚索內戈的好表現，直言雙方打出了他生涯最喜歡的一場賽事，對於接下來可能對上義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）與澳洲地主希望德米納爾（Alex de Minaur）之戰的勝方，謝爾頓表示，比賽肯定不好打，必須繼續拿出百分之百的力量應戰。