快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

澳網／斯威雅蒂只失3局闖4強 重返球后再進一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波蘭名將斯威雅蒂。 歐新社
波蘭名將斯威雅蒂。 歐新社

延續今年澳網的主宰力，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在女單8強賽對決美國納瓦羅（Emma Navarro），一下場就破發成功，全場5度破發下以6：1、6：2收下4強門票，離奪回「世界球后」再進一步。

過去澳網最佳戰績是2022年的4強，去年完成法網3連霸的斯威雅蒂今年在硬地賽場打出強勢表現，8強前的4場比賽都是直落2不說，總計只失掉11局、平均每戰只花67分鐘；列第8種子的納瓦羅的晉級路則是十分辛苦，連4戰都打滿3盤，首輪更是打了3小時20分鐘才晉級。

兩名女將生涯第2度對決，斯威雅蒂再度佔上風，一下場就破發成功，首盤在3度納瓦羅發球局下以6：1先下一城；第二盤也在第6局率先突破，第8局再度破發，連拿4局下以6：2鎖定勝利。

斯威雅蒂和白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前積分差距1536分，由於莎芭蓮卡是去年冠軍，有「保分」壓力，如今斯威雅蒂闖進4強，莎芭蓮卡至少要打進決賽才能保住球后寶座，若兩人決賽對決，勝家就能登上世界第一。

美國凱絲（Madison Keys）稍早另一場8強賽以3：6、6：3、6：4逆轉烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），成為今年女單4強唯一美國代表，下一戰將和斯威雅蒂爭決賽門票；籤表上半區的4強對決，將由尋求3連霸的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）對決西班牙好友芭多薩（Paula Badosa）。

斯威雅蒂 澳網

延伸閱讀

澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

相關新聞

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

生涯已經奪下10座澳網金盃，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）昨天延續在墨爾本的驚人戰功，且是在先失一...

澳網／斯威雅蒂只失3局闖4強 重返球后再進一步

延續今年澳網的主宰力，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在女單8強賽對決美國納瓦羅（Emma ...

澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

10年前首度打進澳網4強，美國凱絲（Madison Keys）今天再度追平個人澳網最佳紀錄，且是在失掉首盤下演出逆轉勝，...

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

21歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年澳網尋求成為最年輕全滿貫得主，締造紀錄的機會昨天卻...

澳網／「百搭女王」名不虛傳 謝淑薇女雙2連霸只差2勝

去年包辦澳洲網球公開賽女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年雖在混雙比賽止步第二輪，但女雙持續挺進，昨天和女雙世界排名...

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網男單八強賽今天上演備受關注的跨世代對決，由兩位前球王約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。