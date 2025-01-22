澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

10年前首度打進澳網4強，美國凱絲（Madison Keys）今天再度追平個人澳網最佳紀錄，且是在失掉首盤下演出逆轉勝，以3：6、6：3、6：4拍下烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），生涯第3度在墨爾本公園晉級4強。

29歲的凱絲是女單8強的3位美國代表之一，同胞好手高芙（Coco Gauff）昨天落馬，凱絲面對年長一歲的史維托莉娜又失去首盤，但在浪費前6個破發點後，第7個破發機會終於把握，第二盤第6局首度破發成功，第三盤第5局再度破發，憑藉兩盤各一次的破發成功就掌握比賽，淘汰掉產後復出的史維托莉娜。

從2012年就開始在澳網會內賽亮相，凱絲11度參賽第3度挺進4強，她笑說和2015年首度打進4強的自己相較，現在打得更聰明，「10年後我再次晉級4強，以我自己為榮。」

成為率先晉級女單4強的美國女將，列19種子的凱絲下戰有機會在「內戰」爭取決賽門票，她的同胞納瓦羅（Emma Navarro）接續登場的8強賽將挑戰列第2種子、波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），爭奪最後一張4強門票。