快訊

直播／台馬海纜兩條全斷！中華電證實 15日及今晨接續故障

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國好手凱絲相隔10年後再次打進澳網四強。 路透
美國好手凱絲相隔10年後再次打進澳網四強。 路透

10年前首度打進澳網4強，美國凱絲（Madison Keys）今天再度追平個人澳網最佳紀錄，且是在失掉首盤下演出逆轉勝，以3：6、6：3、6：4拍下烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），生涯第3度在墨爾本公園晉級4強。

29歲的凱絲是女單8強的3位美國代表之一，同胞好手高芙（Coco Gauff）昨天落馬，凱絲面對年長一歲的史維托莉娜又失去首盤，但在浪費前6個破發點後，第7個破發機會終於把握，第二盤第6局首度破發成功，第三盤第5局再度破發，憑藉兩盤各一次的破發成功就掌握比賽，淘汰掉產後復出的史維托莉娜。

從2012年就開始在澳網會內賽亮相，凱絲11度參賽第3度挺進4強，她笑說和2015年首度打進4強的自己相較，現在打得更聰明，「10年後我再次晉級4強，以我自己為榮。」

成為率先晉級女單4強的美國女將，列19種子的凱絲下戰有機會在「內戰」爭取決賽門票，她的同胞納瓦羅（Emma Navarro）接續登場的8強賽將挑戰列第2種子、波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），爭奪最後一張4強門票。

澳網

延伸閱讀

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網／克服第二盤亂流 球后莎芭蓮卡3盤過關19連勝闖4強

相關新聞

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

21歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年澳網尋求成為最年輕全滿貫得主，締造紀錄的機會昨天卻...

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

生涯已經奪下10座澳網金盃，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）昨天延續在墨爾本的驚人戰功，且是在先失一...

澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

10年前首度打進澳網4強，美國凱絲（Madison Keys）今天再度追平個人澳網最佳紀錄，且是在失掉首盤下演出逆轉勝，...

澳網／「百搭女王」名不虛傳 謝淑薇女雙2連霸只差2勝

去年包辦澳洲網球公開賽女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年雖在混雙比賽止步第二輪，但女雙持續挺進，昨天和女雙世界排名...

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網男單八強賽今天上演備受關注的跨世代對決，由兩位前球王約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlo...

澳網／克服第二盤亂流 球后莎芭蓮卡3盤過關19連勝闖4強

尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天8強賽遭遇列27種子的俄羅斯帕莉歐申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。