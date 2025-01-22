快訊

直播／台馬海纜兩條全斷！中華電證實 15日及今晨接續故障

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇再度挺進澳網四強，但腿傷成變數。 美聯社
約克維奇再度挺進澳網四強，但腿傷成變數。 美聯社

生涯已經奪下10座澳網金盃，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）昨天延續在墨爾本的驚人戰功，且是在先失一盤下演出逆轉勝，以4：6、6：4、6：3、6：4力退西班牙新生代名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），生涯第12度晉級4強，不過第一盤出現的腿部傷勢也曾接續旅程的變數。

第一盤曾申請傷停治療的小約，4強賽將遭遇列第2種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），小約說：「接下來有一天沒賽程的空檔來的正是時候，我睡醒後必須評估狀況，我會和我的團隊盡一切力量來恢復，今天、明天、之後的幾天和我的物理治療師，或許跳過明天的訓練，我要看看過兩天能不能再練習。」

小約表示，會每天檢視身體狀況，現在最重要的就是恢復，這也是現在自己擔心的部分，但若能設法讓自己身體回到狀態，精神上和情感上都會盡可能驅動自己。

塞爾維亞名將並不想詳談自己傷勢狀況，但相信並非新傷，去年澳網止步4強時他也在同樣位置有不適情形，這次在包紮和吃下醫生給的止痛藥後，效果逐漸發揮，才有最後的逆轉勝。

約克維奇坦言和阿爾卡拉斯這場對決就像是大滿貫決賽。 法新社
約克維奇坦言和阿爾卡拉斯這場對決就像是大滿貫決賽。 法新社

小約也形容，和阿爾卡拉斯這場對決是自己今年澳網最佳一戰，或許是今年男單賽事最棒的一場，對手充滿能量和強度，每一盤都非常接近，觀眾也很投入，一起營造出不可思議的氛圍，「感覺這就像是場大滿貫決賽，老實說，我真希望這就是，要肯定他的奮戰，我相信我們都付出所有，希望大家都看到了。」

Novak Djokovic 澳網 阿爾卡拉斯

延伸閱讀

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網／澤瑞夫死裡逃生 闖4強等小約、小蠻牛焦點對戰

澳網／去年還受背傷所苦 芭多薩力退世界第3高芙首闖大滿貫4強

相關新聞

澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

21歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年澳網尋求成為最年輕全滿貫得主，締造紀錄的機會昨天卻...

澳網／和阿爾卡拉斯對決就像決賽 約克維奇談4強擔心腿傷

生涯已經奪下10座澳網金盃，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）昨天延續在墨爾本的驚人戰功，且是在先失一...

澳網／10年後再闖4強 美名將凱絲逆轉烏克蘭美女平生涯最佳

10年前首度打進澳網4強，美國凱絲（Madison Keys）今天再度追平個人澳網最佳紀錄，且是在失掉首盤下演出逆轉勝，...

澳網／「百搭女王」名不虛傳 謝淑薇女雙2連霸只差2勝

去年包辦澳洲網球公開賽女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年雖在混雙比賽止步第二輪，但女雙持續挺進，昨天和女雙世界排名...

澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網男單八強賽今天上演備受關注的跨世代對決，由兩位前球王約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlo...

澳網／克服第二盤亂流 球后莎芭蓮卡3盤過關19連勝闖4強

尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天8強賽遭遇列27種子的俄羅斯帕莉歐申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。