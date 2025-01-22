澳網／不敵約克維奇無緣4強 阿爾卡拉斯：我犯了很大錯誤

21歲的西班牙「小蠻年」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年澳網尋求成為最年輕全滿貫得主，締造紀錄的機會昨天卻遭37歲的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）阻斷，拿下首盤卻連失3盤的阿爾卡拉斯坦言錯過機會，但幸運能擁有如此機會，相信都是未來持續成長的養分。

以6：4、4：6、3：6、4：6吞敗的「小蠻牛」提到，和約克維奇每次對決都很精彩，「我們互相把對方逼到極限，我相信我們打出很好的分數、很好的底線來回，第三盤和第四盤真的很接近，我想整場比賽都是如此。」

「我很幸運能有這次經驗，我才21歲，透過這些比賽，我得到許多經驗來處理所有事情。」阿爾卡拉斯提到，儘管自己已經在網壇締造些紀錄，但和這項運動史上最佳之一的選手對戰，「這些比賽能幫助我未來變得更好。」

小約比賽前段受腿傷影響，發揮受限，阿爾卡拉斯也坦言，動過「會比較輕鬆」的念頭，但對手第二盤開始漸入佳境，「誠實的說，我感覺我掌控了比賽，是我讓他重回戰局，我要說這是我犯最大的錯誤。」他提到，第二盤應該要持續加壓，把移動有些狀況的約克維奇逼到極限，「但我沒有，我沒有這樣做，之後我想他開始感覺愈來愈好，打出很棒的水準，這是我今天犯的最大錯誤。」