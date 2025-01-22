澳網／謝淑薇晉女雙四強

去年包辦澳洲網球公開賽女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年雖在混雙比賽止步第二輪，但女雙持續挺進，昨天和女雙世界排名第八的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科通過三盤大戰考驗，以六比二、五比七、七比五力退烏克蘭、羅馬聯軍柯莉塞娃／魯斯，四強門票到手，謝淑薇離連霸及生涯第八座大滿貫女雙后座只差最後兩勝。

澳網前過卅九歲生日的謝淑薇堪稱「百搭女王」，生涯七座大滿貫女雙冠軍是和四位不同球員打下，去年澳網首度和波蘭好手傑林斯基合作也高捧混雙金盃，今年澳網改和去年決賽對手奧斯塔朋科合作，名列女雙第三種子，前三輪都以直落二出線。

兩人昨天在八強賽首盤先下一城，但第二盤遭遇亂流，遭對手扳平盤數，本屆澳網首次打到決勝盤，謝淑薇第七局先遭破發，所幸隔局馬上回破，奧斯塔朋科在關鍵第十二局發揮強勢的底線抽球，逼出破發點也是賽末點，謝淑薇「再見截擊」，激戰兩小時廿分鐘獲勝。

奧斯塔朋科說，「謝謝淑薇，儘管有些球並非如我們預期，仍為每一分拚戰。」這對新組合後天將和第二種子、去年年終賽奪冠的加拿大搭擋布洛夫絲基／紐西蘭羅莉芙爭奪決賽門票，奧斯塔朋科說：「她們是很好的組合，重點是專注比賽。」