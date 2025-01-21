澳網／約克維奇逆轉阿爾卡拉斯 生涯50度晉級大滿貫4強

澳網男單八強賽今天上演備受關注的跨世代對決，由兩位前球王約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）進行交鋒，儘管首盤阿爾卡拉斯率先拿下，但約克維奇接下來連追3盤，在墨爾本時間凌晨1點，以4：6、6：4、6：3、6：4勝出，搶下澳網男單四強門票，也是生涯第50度挺進到大滿貫四強賽。

生涯已經10度在澳網奪冠的約克維奇，去年在四強賽不敵現任球王辛納（Jannik Sinner）無緣衛冕，至於手握四座大滿貫冠軍的阿爾卡拉斯，生涯則是獨缺澳網金盃，讓兩人今天碰頭受到外界高度關注。

而約克維奇與阿爾卡拉斯生涯前7度交手，由約克維奇取得4勝3敗的優勢，且在硬地賽事中約克維奇幾乎是取得壓倒性優勢，而雙方最近一次交手就是在去年巴黎奧運男單金牌戰，當時由約克維奇以直落二奪下生涯首面奧運金牌。

阿爾卡拉斯不敵約克維奇無緣澳網四強。 歐新社

雙方今天再度交手同樣是火花不斷，首盤開賽後阿爾卡拉斯就率先破發，一度取得2：0領先，不過約克維奇在第三局馬上回破發，但第9局阿爾卡拉斯攻勢再起，在第三個破發點成功拿下，首盤也以6：4先下一城。

在先丟了首盤後，約克維奇接下來兩盤隨即展開反撲，以6：4、6：3連追兩盤後率先聽牌，第四盤約克維奇開盤再度破發得手，並且在第10局迎來本場比賽首個賽末點，最終更是迫使阿爾卡拉斯回擊掛網，以6：4拿下勝利與四強賽門票，將與今天率先晉級的澤瑞夫爭奪冠軍賽門票。