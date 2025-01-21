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澳網／克服第二盤亂流 球后莎芭蓮卡3盤過關19連勝闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡，8強戰遇到強力挑戰，苦戰3盤才過關。 美聯社
尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡，8強戰遇到強力挑戰，苦戰3盤才過關。 美聯社

尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天8強賽遭遇列27種子的俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）強力挑戰，不過她度過第二盤的亂流，決勝盤即時回穩，最終仍以6：2、2：6、6：3延續硬地大滿貫連勝，帶著墨爾本19連勝晉級4強。

33歲的帕莉歐申可娃是今年女單8強最年長的選手，今年不僅是她連續17年參與澳網，2006年她還曾擊敗當時青少女頭號種子「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），奪下澳網青少女單打后冠。

儘管目前世界排名32遠不如莎芭蓮卡、生涯最佳澳網成績就是8強，帕莉歐申可娃過去3度和莎芭蓮卡交手拿下2勝，今天也造成球后極大威脅，首盤兩度遭破發球局的她第二盤先兩度突破球后發球局、取得局數4：1領先，第6局雖遭回破，第7局馬上再度破發成功，以6：2扳平盤數。

決勝盤呈現破發大戰，前4局雙方互破發球局，莎芭蓮卡第5局回穩守住發球局，第8局再突破帕莉歐申可娃發球局，最終以6：3收下1小時又53分鐘比賽勝利。

提到決勝盤兩度遭破發，莎芭蓮卡表示當下沒多想，只想盡力把球回擊、打得積極，同時感謝中央球場球迷的支持和力量。

4強將遭遇西班牙好友芭多薩（Paula Badosa），莎芭蓮卡笑說十分期待，迫不及待要迎接這場特別對決。

澳網

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