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澳網／首度合拍「百搭天后」就闖4強 拉脫維亞名將：謝謝淑薇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國「一姊」謝淑薇(左)再度展現「百搭天后」特質，今年澳網改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞名將奧斯塔朋科(右)，再度闖進4強，距離2連霸只差2勝。 截圖自謝淑薇粉絲團
我國「一姊」謝淑薇(左)再度展現「百搭天后」特質，今年澳網改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞名將奧斯塔朋科(右)，再度闖進4強，距離2連霸只差2勝。 截圖自謝淑薇粉絲團

我國「一姊」謝淑薇今年改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）出征澳網，今天歷經2小時又20分鐘苦戰，以6：2、5：7、7：5力退烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse），4強門票到手，再度展現謝淑薇「百搭天后」特質。

澳網前滿39歲的謝淑薇，生涯握有7座大滿貫女雙金盃和2座混雙冠軍，7座女雙金盃分別和中國大陸「金花」彭帥、捷克史翠可娃（Barbora Strycova）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）和中國王欣瑜打下，去年澳網首度和波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）合作也高捧混雙金盃，溫布頓也登頂，再創職業生涯高峰。

謝淑薇和王欣瑜前年法網登頂也是首度合拍就技驚四座，今年改搭年紀小一輪的奧斯塔彭科又連闖4關闖進4強，讓去年美網奪下女雙金盃的新搭檔今天賽後特別感謝「百搭天后」。

拉脫維亞名將奧斯塔朋科。 新華社
拉脫維亞名將奧斯塔朋科。 新華社

奧斯塔彭科接受場中訪問時提到，今天對手發揮出色，是場很不簡單的比賽，「謝謝淑薇，儘管有些球並非如我們預期，我們仍為每一分拚戰。」

列第3種子的台拉組合4強就位，下戰將和第2種子、去年年終賽奪冠的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）爭決賽門票，奧斯塔彭科說：「她們是很好的組合，重點是專注在我們的比賽中。」

澳網 謝淑薇

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