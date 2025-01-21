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澳網／3盤大戰勝出 謝淑薇女雙再闖4強挑戰連霸差2勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和女雙世界排名第8的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科挺進澳網女雙4強。 截圖自謝淑薇粉絲團
謝淑薇和女雙世界排名第8的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科挺進澳網女雙4強。 截圖自謝淑薇粉絲團

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，混雙雖衛冕失利，仍有機會捍衛女雙金盃，今天她和女雙世界排名第8的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經3盤苦戰，以6：2、5：7、7：5力退烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse），4強門票到手，離連霸和生涯第8座大滿貫女雙后座只差最後2勝。

謝淑薇去年和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）打下澳網女雙金盃，奧斯塔朋科正是決賽隔網較勁的對手，今年兩人聯拍組成大會第3種子，前三輪都以直落2勝出，今天碰烏羅組合又在第2局就破了魯斯發球局，儘管第4局錯過3個破發機會，奧斯塔朋科個人第2個發球局也瓦解4個破發危機，將領先擴大到4：1。

第6局第3種子再度破發成功，儘管謝淑薇的盤末發球局遭突破，第8局台拉組合立刻連拿3分，加上對手雙發失誤直接送出首盤最後一分，讓第3種子以6：2先下一城。

第二盤呈現破發大戰，奧斯塔朋科第一個發球局就失守，第4局到第8局雙方更都互破發球局；局數5：5時謝淑薇發球出現雙發失誤又出現危機，對手再度破發後取得6：5優勢，並以7：5扳平盤數。

決勝盤謝淑薇在第7局先遭破發，所幸隔局馬上回破，5：5時謝淑薇再頂住壓力順利保發，加上奧斯塔朋科第12局依舊發揮強勢的底線抽球，關鍵時刻破發成功，最終就在謝淑薇「再見截擊」下以7：5拿下2小時又20分鐘大戰勝利。

台拉組合的4強對手已經出爐，去年年終賽奪冠的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）直落2出線，4強賽將上演第2種子出戰第3種子戲碼。

澳網

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