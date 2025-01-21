澳網／去年還受背傷所苦 芭多薩力退世界第3高芙首闖大滿貫4強

世界排名12的西班牙女將芭多薩（Paula Badosa）今年澳網打出生涯代表作，先是首度在墨爾本闖進8強，今天更拍下去年WTA年終賽冠軍、世界排名第3的美國名將高芙（Coco Gauff），首度打進大滿貫4強。

突破大滿貫個人紀錄，27歲的芭多薩場中受訪感動說，自己本來就是情緒很多的球員，今天的勝利更是百感交集，「對手表現出色，但我也很滿意今天打出的內容。」

芭多薩曾因感染新冠肺炎，已經抵達墨爾本卻被迫退出澳網2021年賽事，儘管隔年世界排名一度爬到世界第2，2023年卻因背傷缺席下半賽季所有賽事，甚至被醫生建議放棄網球，以免傷勢惡化。

美國名將高芙賽後與芭多薩網前相擁。 美聯社

休養背傷期間世界排名一度掉到第66，芭多薩進入澳網時已經回到世界第12，今天首盤更把握第11局的破發機會，第二盤一開賽更在長達18分鐘的激戰中破發成功，最終以7：5、6：4拍下前年美網奪冠的高芙，讓她忍不住掩面迎接生涯重大勝利。

「我經歷了很多，能打敗世上最好的球員之一，證明我也是很好的球員。」芭多薩也感謝球迷，她笑說：「能在大家的面前拿下勝利，感覺就像美夢成真。」

第一次打進大滿貫4強，也是今年首位拿到女單4強門票的選手，芭多薩提到，去年打澳網時還受到背傷所困，「現在我在這裡打進4強，這是一年前無法想像的事。」