澳網／38歲法國蒙菲斯激戰4盤退賽 22歲美國對手：我看他長大

法國38歲老將蒙菲斯（Gael Monfils）昨天在澳洲網球公開賽男單16強，與美國22歲好手謝爾頓（Ben Shelton）交手，但打到第4盤氣力放盡選擇退賽，謝爾頓成功晉級8強。

前3盤蒙菲斯與謝爾頓都進入搶七，比分為6：7（3：7）、7：6（7：3）、6：7（2：7）。第4盤0：1時蒙菲斯選擇退賽，讓謝爾頓帶走勝利。

蒙菲斯賽後坦言已超出自己極限，並稱讚後輩，「我愛謝爾頓，這孩子太棒了，充滿活力，是很好的人。與你所愛的人對戰總是很艱辛，我們都展現旺盛的鬥志。」

謝爾頓也稱讚前輩，「蒙菲斯是我從小看到大的球員。38歲，我希望到時候我能不用柱拐杖走路，今天他以這種方式推動我，過去幾周讓觀眾感到快樂，真令人印象深刻。我也希望我在那個年紀時，能和家人一起創造那樣的回憶。」

謝爾頓接下來預計在8強戰對上義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）。