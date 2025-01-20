澳網／史上最強「幸運輸家」 德國女將利絲不敵斯威雅蒂
德國23歲女將利絲世界排名128，從會外賽幸運遞補進入會內賽後連贏3場，成為首位闖進澳網16強的「幸運輸家」，但她今天敗給波蘭名將斯威雅蒂，無緣續寫歷史。
法新社報導，斯威雅蒂（Iga Swiatek）排名世界第二，迄今拿下5座大滿貫女單后冠，今天以6比0、6比1直落二擊敗利絲（Eva Lys），晉級女單8強。
斯威雅蒂下一輪將對上美國選手納瓦洛（EmmaNavarro），爭奪4強賽席次。
利絲世界排名第128，本屆澳網會外賽最後一輪吞敗，本來已訂好機票準備打包回家。
但第13種子俄羅斯女將卡琳斯卡婭（AnnaKalinskaya）在澳網首輪開打前退賽，利絲取得會內賽資格，成為了「幸運輸家」（Lucky loser，意指雖然輸球，但卻幸運地遞補繼續參賽的球員）。
之後，利絲寫下歷史，成為網壇公開年代（Openera）以來首位以「幸運輸家」身分闖進澳網第4輪的女單選手。
利絲受訪時表示：「這是一個瘋狂的故事，發生地如此迅速。這些日子已完全改變我的人生。」
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