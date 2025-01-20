澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃

我國「一姊」謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）去年接連打下澳網和溫布頓混雙冠軍，今年到墨爾本再度攜手，名列混雙第6種子的衛冕軍卻提前出局，今天第二輪遭俄羅斯克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國威斯羅（Jackson Withrow）擊落，無緣8強也代表連霸夢碎。

衛冕軍首輪碰持外卡的地主，第一盤賞給對手「貝果」，直落二強勢晉級，今天碰美俄組合首盤卻打得辛苦，第3局遭到破發，第10局克羅瑪查娃雖握有40：15領先，但3個破發機會都沒把握，讓瓦解破發危機的美俄組合第一個盤末點就收下，以6：4先下一城。

錯過首盤延長戰局的機會，傑林斯基生氣到兩度砸拍，球拍直接敲到變形。

第二盤前6局雙方都互保發球局，第7局謝淑薇的發球局成破口，美俄組合再度完成破發，憑藉單盤唯一的突破就以再一個6：4收下勝利，淘汰衛冕軍。

無緣混雙衛冕的謝淑薇還有女雙金盃要捍衛，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）昨天已打下8強門票，明天將在瑪格麗特球場和烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse）爭4強門票。