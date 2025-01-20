快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2700萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(右)與搭檔在澳網混雙落敗。擷圖自畫面
謝淑薇(右)與搭檔在澳網混雙落敗。擷圖自畫面

我國「一姊」謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）去年接連打下澳網和溫布頓混雙冠軍，今年到墨爾本再度攜手，名列混雙第6種子的衛冕軍卻提前出局，今天第二輪遭俄羅斯克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／美國威斯羅（Jackson Withrow）擊落，無緣8強也代表連霸夢碎。

衛冕軍首輪碰持外卡的地主，第一盤賞給對手「貝果」，直落二強勢晉級，今天碰美俄組合首盤卻打得辛苦，第3局遭到破發，第10局克羅瑪查娃雖握有40：15領先，但3個破發機會都沒把握，讓瓦解破發危機的美俄組合第一個盤末點就收下，以6：4先下一城。

錯過首盤延長戰局的機會，傑林斯基生氣到兩度砸拍，球拍直接敲到變形。

第二盤前6局雙方都互保發球局，第7局謝淑薇的發球局成破口，美俄組合再度完成破發，憑藉單盤唯一的突破就以再一個6：4收下勝利，淘汰衛冕軍。

無緣混雙衛冕的謝淑薇還有女雙金盃要捍衛，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）昨天已打下8強門票，明天將在瑪格麗特球場和烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse）爭4強門票。

澳網

延伸閱讀

澳網／浪費4：0絕對優勢 詹皓晴遭前冠軍逆轉無緣8強

台南網球好手陳冠守澳網首勝 闖進青少年組第2輪

澳網／台南網球好手陳冠守 澳網青少年組首勝闖進第2輪

澳網／約克維奇直落三晉澳網8強 下輪強碰阿爾卡拉斯

相關新聞

澳網／烏克蘭女將逆轉俄對手晉8強 奪勝後拒絕握手

烏克蘭女將絲薇托莉娜今天在澳網16強賽第1盤展現令人驚豔的逆轉，最後直落2擊敗俄國好手庫德梅托娃挺進8強，但她並未與庫德...

澳網／受嘲諷約克維奇賽後拒訪抗議 澳洲主播道歉但風波難平

澳洲網球公開賽期間，九號頻道資深主播瓊斯（Tony Jones）因在直播中的爭議性評論引發廣泛批評，不僅導致塞爾維亞球星約克維奇（Novak Djokovic）拒絕接受九號頻道的採訪，甚至引來塞爾維亞

澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃

我國「一姊」謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）去年接連打下澳網和溫布頓混雙冠軍，今年到墨爾本再度攜手...

澳網／身體出狀況根本沒熱身 球王辛納辛苦挺進8強

尋求澳網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天沒有熱身就上場迎接第四輪賽事，面對丹麥對手魯內（...

澳網／浪費4：0絕對優勢 詹皓晴遭前冠軍逆轉無緣8強

我國女網好手詹皓晴和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）今年澳網聯手出擊，台烏組合名列女雙第5種子，連勝...

澳網／台南網球好手陳冠守 澳網青少年組首勝闖進第2輪

台南青少年網球好手陳冠守參加澳洲網球公開賽青少年組男子單打，今天在首輪擊敗大會第6種子英國選手，獲得個人在澳網青少年組首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。