澳網／受嘲諷約克維奇賽後拒訪抗議 澳洲主播道歉但風波難平

澳洲網球公開賽期間，九號頻道資深主播瓊斯（Tony Jones）因在直播中的爭議性評論引發廣泛批評，不僅導致塞爾維亞球星約克維奇（Novak Djokovic）拒絕接受九號頻道的採訪，甚至引來塞爾維亞社群的不滿和正式投訴。針對此事，瓊斯已於週一公開致歉，並希望與約克維奇團隊進一步溝通。

事件起因於上週五的一場新聞節目直播，瓊斯對一群激動的塞爾維亞球迷進行調侃，高唱「諾瓦克被高估了…諾瓦克過氣了。諾瓦克，把他踢出去。」這些話被認為影射了約克維奇在2022年因疫苗事件被驅逐出澳洲的往事。約克維奇隨後表示，這些言論對他和塞爾維亞球迷構成了侮辱，並要求九號頻道道歉。

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 19, 2025

約克維奇。 美聯社

瓊斯在週一接受採訪時表示，他原以為自己的言論是「幽默的玩笑」，但隨後意識到自己越界，立即於週六聯繫約克維奇團隊致歉。「我認為這是幽默，與我的風格一致。但當我得知約克維奇團隊對此不滿時，我就立刻與他們取得聯繫，並向他們道歉。如果諾瓦克認為我不尊重他，我感到非常抱歉。」

九號頻道隨後也發表官方聲明：「九號頻道向約克維奇及其球迷致歉，我們無意冒犯，期待繼續報導他在澳網的精彩表現。」此外，瓊斯還表示，已提出與約克維奇團隊面談，希望進一步化解誤會。

約克維奇目前正全力備戰澳洲網球公開賽，並已順利晉級八強。他將在週二迎戰三號種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），這場比賽被認為是本屆賽事的焦點之戰。然而，此次風波或許對他追求第11座澳網冠軍的征程帶來一定影響。

阿爾卡拉斯。 法新社

該事件引發了多方關注。塞爾維亞委員會已向澳洲人權委員會正式投訴，並要求九號頻道暫停瓊斯的播報職務。前網球名將貝克爾（Boris Becker）批評瓊斯的行為「令人不安」，兩屆澳網冠軍阿扎倫卡（Viktoria Azarenka）則直言：「一名記者稱約克維奇被高估，簡直荒唐。他已經在這項運動中贏得了一切。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在被問及此事時呼籲更多的尊重與善意。「我認為約克維奇無疑是一名優秀的網球選手，我們需要更多的善意、慷慨和尊重。」隨著九號頻道和瓊斯的公開致歉，外界期望事件能告一段落，讓焦點回歸賽場本身，繼續展現約克維奇的精彩表現以及澳網的競爭激情。