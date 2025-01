澳網／受嘲諷約克維奇賽後拒訪抗議 澳洲主播道歉但風波難平

澳洲網球公開賽期間,九號頻道資深主播瓊斯(Tony Jones)因在直播中的爭議性評論引發廣泛批評,不僅導致塞爾維亞球星約克維奇(Novak Djokovic)拒絕接受九號頻道的採訪,甚至引來塞爾維亞社群的不滿和正式投訴。針對此事,瓊斯已於週一公開致歉,並希望與約克維奇團隊進一步溝通。

事件起因於上週五的一場新聞節目直播,瓊斯對一群激動的塞爾維亞球迷進行調侃,高唱「諾瓦克被高估了…諾瓦克過氣了。諾瓦克,把他踢出去。」這些話被認為影射了約克維奇在2022年因疫苗事件被驅逐出澳洲的往事。約克維奇隨後表示,這些言論對他和塞爾維亞球迷構成了侮辱,並要求九號頻道道歉。

A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH