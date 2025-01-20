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澳網／身體出狀況根本沒熱身 球王辛納辛苦挺進8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛納。歐新社
辛納。歐新社

尋求澳網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），今天沒有熱身就上場迎接第四輪賽事，面對丹麥對手魯內（Holger Rune）更曾離場接受治療，但仍以6：3、3：6、6：3、6：2拿到跨季連勝，挺進最後8強。

比賽中一度出現手指顫抖畫面，辛納提到身體狀況時說：「今天是非常奇怪的早晨，因為我甚至沒有熱身，我試著以最佳狀態上場，我也早有心理準備知道今天會打得掙扎。不得不說我今天發揮很好，發球很好，有質量的擊球給了我奮戰的信心。」

辛納再度強調，狀況非常艱困，但也知道魯內前一場經歷將近3個半小時的五盤大戰，自己仍盡力武裝好精神狀態，掌握好自己發球局，也很感謝今天觀眾帶來的支持和能量，他更感謝大會，「在球場時醫生進場，我們有聊了一下，這對我很有幫助，這也展示這個比賽有很好的組織能力。」

這場比賽除了因辛納離場治療中斷超過10分鐘，連球網也出狀況，第四盤辛納一次擊球將固定球網的金屬扣環打斷，修復球網讓比賽又中斷21分鐘，兩位球員都離場躲避當地超過30度的高溫。

恢復比賽後辛納避免夜長夢多，最終花4盤收下5度對戰的第3勝，8強門票到手，接續將等晚場地主「一哥」德米納爾（Alex de Minaur）和美國20歲黑馬米切爾森（Alex Michelsen）的勝家出線。

澳網

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